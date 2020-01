**Regresar al país ha significado para este grupo de venezolanos la posibilidad de retomar con fuerza y entusiasmo sus planes personales y familiares.

CIUDAD MCY.- 250 venezolanos llegaron al país proveniente de Perú, por medio del Plan Vuelta a la Patria, confirmó la Cancillería en el Twitter.

Esta constituye la segunda jornada de repatriación que realiza Venezuela en lo que va de año. El fin de semana pasado llegaron connacionales provenientes de Chile, que voluntariamente desearon regresar a la nación al encontrarse en el exterior con una realidad adversa, tras actos de xenofobia y engaño de una vida mejor.

El Plan Vuelta a la Patria contabiliza el retorno a Venezuela de 16 mil 464 personas provenientes de nueve naciones de la región latinoamericana y caribeña.

Información oficial especifica que de Brasil han regresado a Venezuela 7 mil 285; de Perú, 3 mil 759; de Ecuador, 3 mil 242; de Colombia, 764; de República Dominicana, 366; de Argentina, 434; de Chile, 612, Panamá, una persona; de Uruguay, una sola también.

Este programa fue creado por el presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de ofrecer apoyo a migrantes que expresen voluntariamente su deseo de retornar al país por encontrarse en situación de vulnerabilidad económica o haber sido víctimas de actos xenofóbicos.

El Gobierno Bolivariano en atención al requerimiento de estas personas agiliza los trámites logísticos para su regreso y reinserción social y laboral en el país.

TESTIMONIO

Regresar a la Patria ha significado para este grupo de venezolanos la posibilidad de retomar con fuerza y entusiasmo sus planes y aportar su grano de arena para que el país consolide la estabilidad económica y política.

Luego de dos años viviendo en Lima, Perú, María García Rivero, técnico en informática y administración, destacó que la situación emocional fue el motivo para para regresar a su patria.

“Estar sola en un país donde no tengo familia, me llevó al colapso emocional, tuve un episodio de salud en el que me vi muy mal a causa del estrés, y el apoyo familiar es algo fundamental. En ese momento me pasaron muchas cosas por la mente, creí que iba a morir lejos de mi familia y lejos de mi país”, relató.

Información AVN