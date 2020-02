*** En el acto participaron el capitán Diosdado Cabello, el gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, el mayor general Jesús Suárez Chourio y los comandantes de la Aviación, Ejército, Armada y Milicia Bolivariana, entre otras personalidades

CIUDAD MCY.- Para dar inicio a las actividades enmarcadas dentro del Febrero Rebelde, los oficiales que participaron en la rebelión militar del 4 de Febrero se concentraron en el Cuartel Páez de Maracay para conmemorar los 28 años de esta fecha histórica.

En esta jornada, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, resaltó que la rebelión del 4 de Febrero de 1992, liderada por el Comandante Hugo Chávez, significó una decisión histórica contra el neoliberalismo.

Este acto cívico-militar se llevó a cabo en el Cuartel Páez en el marco de los 28 años de la referida rebelión. En esta actividad, el mandatario regional, Rodolfo Marco Torres, resaltó que aunque ha pasado todo este tiempo, Aragua se mantiene rodilla en tierra con la Revolución Bolivariana.

“Aquí estamos en la Aragua del 4 de Febrero. Estamos junto al pueblo, junto al Poder Popular. 28 años después tenemos que decirle al mundo que aquí seguimos rodilla en tierra, leales al legado de nuestro Comandante Hugo Chávez Frías, leales a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, orgullosos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, 1° de Febrero del año 2020, celebramos, 28 años después, la lealtad del pueblo a nuestra Fuerza Armada, a nuestra Patria, a nuestra querida y amada Venezuela”, señaló Marco Torres.

El líder de la Revolución Bolivariana en Aragua le dio la bienvenida al capitán Diosdado Cabello. “Bienvenido el hijo de Chávez, cuente con estos soldados, con el pueblo. Si algo tenemos que decir es que el estado Aragua es rojo rojito, bolivariano, patriota, socialista, antiimperialista y profundamente chavista”, expresó Marco Torres.

Este acto estuvo encabezado por las autoridades castrenses, entre las cuales se puede mencionar al mayor general Jesús Suarez Chourio, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe; mayor general Ornelas Ferreira, secretario de la Defensa Nacional; mayor general Rodríguez Cabello, comandante del Ejército Bolivariano; comandante general de la Aviación Militar Bolivariana (AMB), mayor general Pedro Alberto Juliac Lartíguez; mayor general Juan Carlos Dubolais Perozo, comandante de la REDI Central; el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante; el general de división Nicodemo Ramos, comandante de la ZODI Aragua; y alcaldes bolivarianos acompañados del Poder Popular.

Por otra parte, el general Jesús Suárez Chourio, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe, inició su discurso asegurando que el espíritu de Chávez está vivo, aprovechando la oportunidad para expresar un saludo a los camaradas combatientes de esa gesta gloriosa a los que están presentes y a los ausentes. “Vaya a todos ese sentimiento de camaradas, combatientes al lado del pueblo. Asimismo, hay que reconocer que nuestro capitán Diosdado Cabello, es quien tiene a Venezuela clarita de que nuestro Comandante Chávez todavía está presente dentro de esta Revolución”, expresó Suárez Chourio

Al inicio de su discurso, Diosdado Cabello relató que hace 28 años, ese 3 de Febrero a golpe de 6:00 pm “ya las cartas estaban echadas”, asegurando que estos hombres y mujeres a esa hora “ya sabían lo que tenían que hacer”.

El dirigente oficialista narró que este movimiento fue delatado. “Hubo gente que nos delató, pero no nos detuvimos ante eso, no serían los traidores los que detuvieron ni detendrán la Revolución, nos delataron descubiertos señalados, todos sabían quiénes éramos, ese día 3 estábamos cuidando los últimos detalles, el pueblo no sabia nada, muchos de nuestros familiares tampoco sabían nada, algunos nos despedimos sin decir nada, solo que íbamos a una misión, todos éramos jóvenes, algunos con hijos, fue un momento de decisión histórica, las posibilidades de triunfo eran casi nulas, pero no nos detuvimos ante ese panorama, ni los traidores ni las escasas posibilidades de triunfo nos detuvieron ese día”, expresó Cabello.

Aseguró que estos hombres y mujeres son los verdaderos héroes del 4 de Febrero, “a veces son los revolucionarios desconocidos y su familia y 28 años después nos reencontramos, nos vemos las caras, nos abrazamos y puedo ver la misma mirada de hace 28 años, de compromiso con la Patria, es la misma mirada de saber lo que tenemos que hacer como sea, cuando sea y con quien sea, es la misma mirada que grita aquí no se rinde nadie”, aseveró el primer vicepresidente del PSUV.

Dentro del mismo contexto, Cabello relató la historia de cuando aquel muchacho de Sabaneta dijo en un minuto a través de la televisión aquellas célebres palabras en las cuales asumió la responsabilidad de dicho movimiento militar. “Salió alguien asumiendo la responsabilidad en un país donde la oposición está acostumbrada a decir yo no fui, y pidió con enorme sensatez a los compañeros que estaban en otros lados que depusieran las armas, que no había mas necesidad de mas derramamiento de sangre y después lanzó al mundo la frase: por ahora los objetivos no han sido logrados”, explicó Cabello.

Asimismo, el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente comentó que 28 años después el país posee una gran Constitución de la mano de Hugo Chávez, la cual nos ha permitido cambiar la estructura del Estado. “Por eso ni los traidores, ni las relaciones, las pocas capacidades que teníamos de triunfar podían parar un movimiento que nació del seno del pueblo, por eso nosotros nos alzamos contra quienes gobernaban este país, a ninguno de nosotros nos ofrecieron Visa Americana, a ninguno de nosotros nos ofrecieron garantías de los EEUU, si nos alzábamos ante el gobierno de turno”, puntualizó.

