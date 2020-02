*** En este conversatorio, los militares rebeldes reiteraron que a los gobiernos imperialistas no les duele el pueblo, solo quieren quedarse con la mayor fuente de energía, como lo es el petróleo ***

CIUDAD MCY.- El gobernador Rodolfo Marco Torres y el mayor Pedro Carreño, diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, impartieron sus experiencias sobre el 4 de Febrero de 1992, con los futuros oficiales de la Academia Militar Bolivariana en el Teatro de la Ópera de Maracay.

Este conversatorio contó con la presencia del general de división Ricardo Nicodemo Ramos, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), entre otras autoridades, quienes acompañaron a los protagonistas del 4 de Febrero en el compartir de sus experiencias, reflexiones y mensaje para la juventud militar que actualmente se encuentra en proceso de formación en la mencionada escuela militar.

“Nuestros jóvenes cadetes, al igual que nosotros hace 28 años, sentimos en el alma y en el corazón la fuerza inspiradora de quienes lucharon para defender la soberanía de la Patria y la dignidad del pueblo, hemos sido formados orgullosamente en la lucha y jamás nos rendimos”, mencionó Marco Torres.

El líder revolucionario expresó sentirse orgulloso de haber formado parte de una rebelión formada en la doctrina bolivariana, la moral y la justicia; en un “por ahora” que transformó la historia y hoy se mantiene en la esperanza del pueblo venezolano, ¡Leales siempre, traidores nunca!

El general de división exhortó a los alférez a trabajar con el ejemplo, con el espíritu y la moral de Chávez, “quien nos enseñó a mantener un buen comportamiento y de esta manera tener la moral para exigir, ese compromiso de construir la patria de Bolívar y hablar a todos nuestros conocidos lo que representa la Revolución Bolivariana, con la inclusión de todos los sectores de la población”, dijo.

En este mismo contexto expresó que no se puede olvidar cuando la derecha fascista quemó a las personas de color y a los que se identificaban como chavistas, “porque ellos no quieren al pueblo, lo desprecian, porque hay una Revolución comprometida, por eso nosotros no vamos a descansar, vamos a seguir defendiendo la Patria”, aseveró.

Igualmente, Marco Torres comentó que esta Academia Técnica Militar es parte de ese 4 de Febrero, con la formación de futuros licenciados e ingenieros. “Es gracias a Chávez, con el transcurrir del tiempo se dignificó al suboficial para la profesionalización y la transformación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, profundamente chavista, socialista y antiimperialista, a pesar de que unos traidores de nuestra Fuerza Armada están en Colombia, rendidos ante los pies de la oligarquía colombiana”, señaló.

Continuó expresando: “Recuerdo que yo estaba como teniente en Ciudad Bolívar y estaba prohibido usar el tricolor patrio, colocar la bandera era un pecado, porque automáticamente nos identificaban como contrarios, enemigos, pero llegó nuestro Comandante Chávez a realzar nuestra bandera, con las ocho estrellas, a reconocer nuestros símbolos patrios, el Himno Nacional y nuestra cultura”.

También expresó que seguirán trabajando de la mano del pueblo, beneficiando a todos los sectores de la población con las misiones y las grandes misiones,tallador, Nicolás Maduro Moros, y por eso nosotros los militares debemos asumir ese compromiso con respeto”.

Igualmente, recordó que hace dos años el presidente de la República le asignó la tarea de asumir la candidatura a la Gobernación de Aragua. “Cuando el Presidente me dijo vas a ser candidato para gobernador y yo, siendo militar activo, ministro y presidente del Banco de Venezuela le dije: entendido, y hoy por hoy me siento orgulloso de ser gobernador del Aragua Potencia, de la cuna de la Revolución”, expresó.

Para el gobernador del estado Aragua, estos 28 años del 4F representan cambios, transformación, no solo en Venezuela sino para el mundo: “Es lo que representa para el mundo el pensamiento de nuestro Gigante Chávez, el pensamiento de nuestro Comandante Eterno nos permite seguir avanzando, seguir profundizando en la gestión de gobierno, de la mano con las RAAS. Es importante que estos cadetes también conozcan que las RAAS son un mecanismo que nos permite conocer las problemáticas de las comunidades y que los oficiales, cada uno en su responsabilidad, cada uno desde sus trincheras, tiene que asumir su compromiso y trabajar para consolidar la patria de Bolívar”.

Por otra parte, el mayor Pedro Carreño, diputado de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, señaló que el 4 de Febrero marcó la historia de un país, pues a su juicio fue una fecha que no se quedó en 1992, sino que fue un despertar de conciencia del pueblo venezolano y la elevación de los niveles de conciencia en donde Chávez dejó como herencia el amor por la Patria.

Carreño explicó que todos estos ataques obedecen a dos razones: la razón política y la razón energética. “La política es porque el modelo capitalista y neoliberal es insostenible, inhumano, excluyente, explotador y no genera ascenso social en la población y ante el fracaso del capitalismo, esta Revolución que inició el 4 de Febrero, la Bolivariana, Venezolana con Chávez generó expectativas en el planeta”, puntualizó el constituyente.

De igual manera, contextualizó que, hasta la fecha, a Venezuela le han aplicado todo tipo de métodos para acabar con la revolución de colores, así como la aplicaron en Europa para derrotar gobiernos rusos, “pero esta Revolución sigue triunfando y sigue avanzando, sin embargo, la derecha lo entendió en la segunda guerra mundial cuando murieron millones de personas en San Petersburgo”, dijo Carreño.

Asimismo, recordó que, a cinco años de iniciado el Gobierno Revolucionario de Hugo Chávez ya Venezuela había cumplido metas del milenio, “y no le quitó ni medio a nadie, por lo tanto, considera que Venezuela representa una amenaza potencial para los Estados Unidos, por eso ellos montaron todo un esquema para satanizar esta Revolución”.

99Gobernador Marco Torres recordó los 21 años de la juramentación del presidente Chávez

El gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, recordó a través de su cuenta Twitter @RMarcoTorres, cuando este 2 de Febrero de 2020 se cumplieron 21 años de la toma de posesión del Comandante Hugo Chávez Frías, comentando lo siguiente:

“2Feb. Cumplimos 21Años de Revolución Victoriosa, de compromiso y lealtad con el pueblo; manteniendo viva la esperanza, la dignidad y la fuerza del Gigante Chávez para luchar por la Patria Grande de Bolívar ¡Junto a nuestro presidente”.

El mandatario regional afirmó que en ese momento, cuando Hugo Chávez Frías se juramentó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Patria y el pueblo, se mantiene vivo su optimismo rebelde en el fortalecimiento de políticas sociales basadas en el ideario bolivariano, para garantizar el bienestar y seguridad del pueblo venezolano

