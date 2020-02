CIUDAD MCY.- La Vinotinto femenino Sub-20 ya tiene grupo para el Sudamericano tras haber sido revelados este martes los nombres de los rivales en el sorteo que definen los bloques para este torneo futbolístico.

El sudamericano femenino se estará realizando a partir del 04 y hasta el 22 de marzo, entre San Luis y San Juan en Argentina.

Las criollas quedaron agrupadas en el bloque A, donde se medirán a la anfitriona Argentina, Ecuador, Bolivia y Colombia. El Grupo B lo conforman Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Paraguay.

Estos son los encuentros que están previstos para las criollas en la fase de grupos:

06/03/2020 Bolivia vs Venezuela

08/03/2020 Venezuela vs Colombia

11/03/2020 Argentina vs Venezuela

13/03/2020 Venezuela vs Ecuador

La selección Vinotinto femenina participa por séptima vez en este torneo de la CONMEBOL.

Cabe destacar que en el 2015 las venezolanas fueron subcampeonas en Brasil, hazaña que les permitió estar por primera vez en el mundial de la categoría, que se realizó en Papúa Nueva Guinea 2016.

VTV