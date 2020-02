CIUDAD MCY.- Los encuentros de la Liga Deportiva Universitaria (Lideu-Unerg 2020) siguieron su curso en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (Unerg), con las eliminatorias de fútbol sala.

Estos encuentros se realizan con un fin no sólo recreativo, sino además, con la intención de masificar y captar los talentos deportivos dentro de la Unerg y lograr la unión y participación de los estudiantes, empleados, docentes y obreros de esta y de otras instituciones del municipio Roscio Nieves, como la Universidad Simón Rodríguez (Unesr), el Instituto Regional de Deportes (Irdeg), y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).

Argenis Mendoza, director de Deportes de la Unerg, indicó que las ligas están organizadas en avanzadas. “Arrancamos la primera avanzada con fútbol sala, baloncesto y voleibol de cancha. La próxima avanzada será con tenis de mesa, ajedrez, fútbol campo y voleibol de arena femenino”, añadió Mendoza, quien a su vez señaló que, desde el inicio de las ligas el pasado 29 de enero, se ha evidenciado la receptividad de la comunidad universitaria hacia estos juegos.

Cabe destacar que, entre los equipos participantes en el torneo de futsal, se enfrentaron Los Nuevos vs Irdeg (1-0); Estudiantes vs Rodríguez (1-0); Halcones vs La Cherly (1-0); Agrocitio vs Derecho (4-1); y TXT vs Economía 1 (5-7).

Por otra parte, en horas de la tarde, se llamó a la participación de las estudiantes a un torneo de captación de talentos, con miras a la organización de la selección femenina de futsal y fútbol campo de la Unerg, rumbo a los Juvineu 2020.

Asimismo, estas chicas asistirán a un campamento que tendrá lugar en Valencia y Puerto Cabello, estado Carabobo, con el fin de realizar unas nuevas eliminatorias para seleccionar a las integrantes de los equipos de ambas disciplinas, quienes representarán al estado Guárico.

Información PRENSA UNERG