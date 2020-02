**Además de sus novedosas áreas de distracción, este parque cuenta con un personal altamente calificado que garantiza la seguridad y disfrute pleno de las instalaciones.

CIUDAD MCY.- En aras de garantizar espacios para la recreación y el sano esparcimiento, el Gobierno Bolivariano de Aragua, con recursos aprobados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, construyó una emblemática obra turística para la región, el Parque Acuático Maracay, el cual se ha convertido en uno de los destinos preferido de los aragüeños, pues dispone de una alta gama tecnológica en sus sistemas administrativos y de prestación de servicios.

Esta imponente obra del Gobierno Revolucionario es la última en su estilo, pues dispone de variadas atracciones acuáticas entre las cuales se pueden mencionar: el Tsunami, los Torbellinos (dos), el Racer, los Kamikazes (toboganes de caída libre), la famosa piscina familiar con el tobo loco, la Plaza Acuática, el Barco Pirata, la piscina de bebés, la piscina de olas, el Pool Bar, la fuente de 72 chorros, el Río Lento, la Torre Tricolor (con tres toboganes) y la Cubeta, instalaciones que cuentan en su conjunto con capacidad de albergar aproximadamente 2 mil 500 personas diariamente.

Así lo dio a conocer Crisbel Ruiz, gerente general del Parque Acuático, quien comentó que todos estos servicios y atracciones son posibles gracias al esfuerzo que realiza el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y el gobernador Rodolfo Marco Torres, para brindarle la mayor suma de felicidad posible al pueblo aragüeño.

La gerente del imponente parque informó que desde el viernes 21 hasta el lunes 24 aproximadamente 3 mil personas habían acudido a disfrutar de todas las bondades que ofrece este novedoso parque acuático durante la presente temporada de carnavales, estando abiertos al público durante Carnaval desde las 9:00 am hasta las 7:00 pm, y en temporada normal desde las 10:00 am hasta las 7:00 pm.

Además de estas alternativas acuáticas, este grandioso parque ofrece una variada gama de alimentos y bebidas para todas las edades y gustos, entre las que destacan hamburguesas, perros calientes, pizzas, helados y mucho más.

La gerente general del Parque Acuático Maracay informó que un grupo altamente capacitado y calificado de aproximadamente 100 personas laboran en estas instalaciones para garantizar un eficiente servicio a la colectividad, en conjunto con el apoyo de un significativo número de oficiales de seguridad que resguardan la vida de los usuarios, entre los cuales se puede mencionar a los funcionarios del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía de Aragua y Guardia Patrimonial.

USUARIOS SATISFECHOS

José Ruiz

Visitante de La Victoria, municipio Ribas

“Estamos agradecidos con el ciudadano gobernador del estado, por todos los recursos que ha invertido en el turismo y de esta manera los aragüeños tengan diferentes opciones durante las festividades, puedan compartir y disfrutar en familia estos carnavales 2020, con seguridad, tranquilidad y en unas buenas instalaciones. El llamado es a todos los usuarios para que colaboren con el mantenimiento de estas instalaciones y de esta manera puedan seguir utilizando este parque por mucho tiempo”.

Lesli Johana Vásquez

Visitante de El Consejo, municipio Revenga

“Este parque es lo mejor que han podido crear para el disfrute de los niños, niñas y adolescentes en estos carnavales. Posee buena atención, seguridad y diversión. Estoy agradecida con el Gobierno regional por crear este parque para nuestra diversión”.

Gustavo Segura

Visitante de San Juan de los Morros, estado Guárico

“Ya me habían hablado del parque y me he dado cuenta que las instalaciones son extraordinarias, la comida, la atención la seguridad, realmente los felicito. Espero que se mantenga esta atención e invito a toda la colectividad para que vengan con los ojos cerrados, porque van a pasar un día inolvidable. Las personas que no pudieron ir a la playa pueden venir a disfrutar de ese parque, me voy con una buena imagen.

Martha Colmenares

Refirió que la atención es muy buena y la comida es excelente. “Vine al parque, con mis dos hijos y han pasado un día inolvidable, lo recomiendo a todo aquel que quiera”, aseveró.

REINA BETANCOURT