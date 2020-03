**En el país ya se cuenta con unidades de Interferón cubano alfa 2B (IFRrec) para tratar los posibles casos del virus, informó el Jefe de Estado.

CIUDAD MCY.- Los test de diagnóstico del coronavirus (Covid-19) serán distribuidos en las capitales de los 23 estados, así como en el Distrito Capital, para determinar posibles infecciones y prevenir la propagación de la enfermedad.

El anuncio lo realizó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien detalló que 46 centros hospitalarios se encuentran en proceso de adecuación para garantizar la atención especializada de la población venezolana.

Maduro informó que mantienen coordinación permanente con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir el Covid-19 en el país. Destacó que las autoridades sanitarias están siguiendo sus recomendaciones y articulan la dotación de materiales e insumos necesarios para enfrentar este virus.

“Estamos siguiendo estrictamente las recomendaciones de la OMS y en coordinación las 24 horas del día, a través de la OMS, a pesar del bloqueo, hemos podido acceder a todos los materiales que necesita Venezuela”, precisó.

VENEZUELA CUENTA CON INTERFERÓN CUBANO

El Primer Mandatario informó que ya cuentan con unidades de Interferón cubano alfa 2B (IFRrec) para tratar los posibles casos del Covid-19 que se presenten en el país.

“Necesitamos blindar al país, prepararnos y además tener las medicinas suficientes para las personas que sean afectadas. Cuba va a la cabeza, a la vanguardia, como siempre, con el Interferón, creado con tecnología médica cubana, y que ha tenido excelente resultado en su aplicación en China. El Interferón cubano ya está en Venezuela para atender aquellos pacientes que pudieran presentar casos”, señaló.

El fármaco cubano es un antiviral que eleva las defensas del cuerpo y se encuentra entre los diez medicamos aprobados por el Gobierno de la República Popular China para tratar esta enfermedad que ya registra más de 116 mil casos en todo el mundo.

20 CASOS DESCARTADOS

“Hasta esta hora, hemos descartado todos los casos de un virus de estas características, que no respeta fronteras. Algunos casos que parecían tener las características del coronavirus han sido descartados. Desde que arrancó el virus, hemos descartado unos 20 casos, y debemos estar preparados para que no afecte la salud del pueblo”, indicó.

El Mandatario explicó que se encuentran en jornada intensa, acción que ha permitido la aplicación oportuna de los diagnósticos a quienes puedan presentar síntomas.

Maduro pidió una campaña de prevención

El presidente Maduro llamó a activar una campaña de educación y protección para “mantener informado al pueblo sobre la prevención” del coronavirus y exhortó a medios de comunicación, públicos y privados, a sumarse a la campaña.

“Debemos tener consciencia plena de que un virus de esta característica no respeta fronteras y debemos estar preparados para que ese virus no se expanda y no le haga daño a la vida de la población venezolana”, expresó.

Pidió a los más de 46 mil consejos comunales del país “activarse en la campaña de prevención, educación y protección de las comunidades”.

Información AVN | VTV