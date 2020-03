CIUDAD MCY.- «La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el covid-19 puede caracterizarse como una pandemia», afirmó el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, advirtió que el anuncio de hoy no significa que se deba capitular ante el brote y no cambia la actitud de la OMS hacia el virus.

«Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios», dijo Ghebreyesus.

«Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer», explicó.

Asimismo, el director de la OMS indicó que los métodos utilizados por algunas naciones para frenar la propagación de la enfermedad pueden ser adoptados en otros Estados.

«Varios países han demostrado que este virus puede ser suprimido y controlado», señaló Ghebreyesus.

«El desafío para muchos países que ahora están lidiando con grandes conjuntos [de contagiados] o con la transmisión comunitaria no es si pueden hacer lo mismo, sino si lo harán», agregó.

«Esto es asunto de todos», señaló Ghebreyesus, y afirmó que «todos los países aún pueden cambiar el curso de esta pandemia». No obstante, ha comentado que algunos países «no cuentan la historia completa» de la propagación del covid-19 en su territorio.

Durante la misma comparecencia, el experto de la OMS Mike Ryan declaró que actualmente en la primera línea del coronavirus están Irán e Italia, aunque advirtió que otros países «muy pronto se encontrarán en la misma situación».

La OMS confirmó más de 118.000 casos de covid-19 en 114 países y 4.291 fallecimientos.

Aparte de China (80.909 contagios), la mayoría de los casos fueron detectados en Italia, Irán y Corea del Sur (10.149, 9.000 y 7.755, respectivamente). Entre los países europeos, España, Francia y Alemania también registraron más de 1.000 infectados (2.124, 1.784 y 1.622, respectivamente).

En América Latina, se reportan 36 casos confirmados en Brasil; 23 en Chile; 19 en Argentina; 17 en Ecuador; 13 en Costa Rica y Perú; nueve en Colombia; ocho en Panamá y México; dos en Bolivia, Honduras y Paraguay, además de cinco en República Dominicana.

Anteriormente este miércoles, la canciller alemana, Angela Merkel, declaró que, según estimaciones de los expertos, «del 60% al 70% de los habitantes de Alemania podrán infectarse con el coronavirus» si no se desarrolla pronto una vacuna y métodos de tratamiento del covid-19.

Información RT