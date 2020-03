CIUDAD MCY.- La jornada de vacunación gratuita que arrancó este sábado en todo el país se realizará ahora bajo la modalidad casa por casa y no en los puntos previstos en plazas públicas, tal como lo informó este viernes el presidente Nicolás Maduro.

“Este fin de semana arranca la vacunación de los niños. Ya no será en plazas sino casa por casa. Porque no vamos a detener la jornada que busca proteger con vacunación gratuita a nuestros niños y niñas”, dijo con relación a la aplicación de la inmunización prevista contra once patógenos y que se extenderá por tres semanas con respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, informó que el sistema público ha tomado todas las previsiones y medidas de prevención.

VTV