CIUDAD MCY.- Gracias a la unión cívico – militar que existe en el municipio Libertador del estado Aragua, se ha podido garantizar el cumplimiento a cabalidad de la cuarentena social colectiva anunciada por el Presidente Nicolás Maduro ante la llegada del Coronavirus al país , así lo manifestó el Alcalde Regulo La Cruz quien estuvo acompañado del Comandante de la Base Aérea El Libertador, G/D Santiago Infante Intriago.

Durante el encuentro de trabajo, también participaron los representantes de la ZODI Aragua, Policía Bolivariana de Aragua, Policía Nacional Bolivariana, Milicia Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Prefectura Municipal, Protección Civil Libertador y Alcaldía de Libertador, quienes se mantienen activados a través del Estado Mayor Municipal contra el Coronavirus.

“Desde el estado Aragua, municipio Libertador, Palo Negro hemos conformado el Estado Mayor Municipal acatando las orientaciones emanadas por el Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador Rodolfo Marco Torres, en unión cívico-militar estamos en la calle verificando que los comercios acaten la orden ante la cuarentena colectiva social que permite evitar contagios en nuestro municipio, debemos ser conscientes y quedarnos en casa, no estamos de vacaciones, estamos en una emergencia nacional”, refirió el Alcalde Regulo La Cruz.

Por su parte, el Comandante de la Base Aérea El Libertador, G/D Santiago Infante Itriago, aseguró que la unión entre la FANB y el pueblo ha sido importante para hacer frente a esta emergencia. “Con la activación del Escudo Bolivariano III, compañeros, compañeras, nosotros los funcionarios del Gobierno Bolivariano no podemos quedarnos en casa, pero, tú sí, cortemos la cadena de transmisión del Coronavirus y ayudemos a la humanidad a evitar la propagación de esta pandemia. Quienes no deban salir de sus casas no pueden estar haciendo colas para el combustible, no pueden salir de sus residencias, deben cuidarse ellos y cuidarnos a nosotros, en nuestras manos tenemos el poder de frenar al Covid-19”, agregó Infante.

Se mantienen las medidas sanitarias en Libertador

El Gobierno Bolivariano de Libertador, mantiene perifoneo constantes en las diversas comunidades que conforman el municipio con las medidas sanitarias deben mantenerse ante la actual situación por el Coronavirus; asimismo, el Alcalde Regulo La Cruz junto al equipo de salud vienen realizando la entrega de tapabocas en los diversos comercios dedicados al expendio de alimentos. En total la municipalidad estima entregar 5 mil unidades elaborados en tela que poder ser reutilizables. “En la calle solo deben estar las personas que compren alimentos o medicinas, usen el implemento que con mucho esfuerzo estamos entregando, los niños deben permanecer en sus hogares, debemos tener conciencia”, dijo La Cruz.

La Coordinación de Salud junto a los cuerpos de seguridad del estado se mantienen desplegados en las entradas y salidas del municipio para concientizar sobre el uso correcto del tapabocas, el lavado de manos y los pasos que debe seguir algún paciente que presente la sintomatología.

Se mantiene la vigilancia en las estaciones de gasolina

Ante la contingencia activada por el Ejecutivo Nacional, el Gobierno Bolivariano de Libertador y la ZODI Aragua, sostuvieron un encuentro de articulación con los dueños de las 4 estaciones de servicio que funcionan en la localidad para articular las acciones necesarias para surtir con combustible a los sectores priorizados por la declaratoria de emergencia.

“Aquí estamos en una articulación constante, nos estamos reuniendo con los dueños de las bombas en primer lugar porque siempre nos han apoyado en las acciones que hemos emprendido desde el Gobierno Bolivariano y además afianzar el trabajo que debemos hacer para garantizar al personal operativo que no puede quedarse en casa, el suministro de combustible para su movilización en el cumplimiento de sus funciones”, expresó el Alcalde.

Exhortó, al pueblo a mantenerse en sus casas, a evitar hacer colas para el suministro de combustible ya que la instrucción es quedarse en casa, por lo que los cuerpos de seguridad se desplegarán para dispersar cualquier concentración de vehículos en las cuatro bombas de la localidad.

Se mantiene comunicación constante con el pueblo

A pesar del bloqueo de las cuentas oficiales en la red social twitter de la Alcaldía Bolivariana de Libertador (@Mcpo_Libertador) y Alimentos Libertador Socialista (Alis_2018), el Gobierno Bolivariano de Libertador se mantiene diariamente informando el acontecer en el desarrollo de la cuarentena social colectiva a través de las cuentas en la misma red social, @ReguloLaCruz y @IdesaPaloNegro.

Mientras que a través de la emisora comunitaria Positiva 92.7 FM se vienen difundiendo las comunicaciones oficiales del Gobierno Local para que el pueblo se mantenga informado de manera directa.

Información PRENSA ALCALDÍA DE LIBERTADOR