CIUDAD MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó este viernes a todos los venezolanos a mantener la cuarentena social de manera disciplinada, con el fin de evitar la expansión del coronavirus (Covid-19).

«Pido a los venezolanos que renovemos toda la voluntad para preservar en la cuarentena. La cuarentena en familia. Es una reflexión que hago. En la familia, revisar quién de la familia salió hoy, porqué salió hoy. Se justificaba. La cuarentena nacional estricta. Disciplinada, consciente. El que no debe salir, no salga. No salga», expresó el jefe de Estado en contacto telefónico con la Comisión Presidencial para Prevenir el Covid-19, instalado en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el Mandatario Nacional resaltó la receptividad del pueblo venezolano a la cuarentena — decretado el pasado lunes por el Ejecutivo Nacional —, no obstante señaló que se debe hacer un esfuerzo mayor para poder frenar la expansión del virus, que en ese momento registra 42 casos en el país.

«Hemos logrado buenos niveles de acatamiento. Más del 90% pero debemos llevarlo más. Hago un llamado para salvar a Venezuela a través de una gran disciplina social, de una gran consciencia social, con una cuarentena ejemplar», recalcó el mandatario venezolano.

En este sentido, instó a los venezolanos que tuvieron contacto con alguno de los 42 casos confirmados por coronavirus en el país, se pongan en contacto con las autoridades sanitarias, para entrar en tratamiento y asumir la cuarentena de manera disciplinada.

«Hago un llamado a toda las personas que han estado en contacto con los casos confirmados, o han estado en contacto con los casos que se pueden confirmar asuman la cuarentena y cuidados de salud, con el máximo nivel y disciplina», indicó el presidente Nicolás Maduro.

Desde la confirmación de los primeros casos en Venezuela — el pasado 13 de marzo —, el Ejecutivo Nacional ha establecido un conjunto de medidas para evitar la propagación del brote, que ya se ha cobrado la vida de más de ocho mil personas en el mundo y registra más de 200.000 infectados.

Entre las medidas se encuentra, la suspensión de las actividades escolares a todo nivel; la suspensión de vuelos por un lapso de 30 días de los vuelos procedentes de Europa, Colombia, República Dominicana y Panamá; así como se prohibieron los eventos que registren aglomeración de personas.

Asimismo, se anunció que el Sistema Metro de Caracas y ferrocarril funcionarán únicamente para trabajadores de sectores priorizados.

Información AVN