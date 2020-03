CIUDAD MCY.- El reconocido cantante español, Plácido Domingo, confirmó a través de sus redes sociales que ha dado positivo por coronavirus, refirió RT.

“Creo que es mi deber moral anunciar que he dado positivo por Covid-19, el coronavirus. Mi familia y yo estamos confinados hasta que sea médicamente necesario. Actualmente, todos tenemos una buena salud, pero he experimentado síntomas de fiebre y tos que me llevaron a someterme a las pruebas, y los resultados han dado positivo”, escribió el tenor, de 79 años de edad, en su cuenta de Facebook.

Además, Domingo instó a su seguidores a “que sean extremadamente cuidadosos, sigan las pautas básicas lavándose las manos con frecuencia, manteniéndose al menos a 2 metros de distancia de los demás, haciendo todo lo posible para detener la propagación del virus y, sobre todo, ¡quédense en casa si pueden!”

Instó a juntos combatir este virus y detener la actual crisis mundial, “por lo que esperamos poder volver a nuestra vida diaria normal muy pronto. Sigan las pautas y regulaciones de su gobierno local para mantenerse a salvo y proteger no solo a ustedes mismos sino a toda nuestra comunidad”, concluyó el cantante.

El cantante está envuelto en un escándalo de acoso sexual durante su carrera, especialmente con mujeres cantantes en las décadas de 1990 y 2000, tras investigaciones en EE.UU. que lo obligaron a suspender actuaciones.

Este 20 de marzo, se vio obligado a dimitir del sindicato estadounidense AGMA, que representa a los cantantes de ópera, al tiempo que anunció una donación de medio millón de dólares a programas de erradicación del acoso sexual y a un fondo que ayuda a los empleados de ópera en crisis.

Según The New York Times, el AGMA (American Guild of Musical Artists) pidió medio millón de dólares a Domingo a cambio de no difundir detalles comprometedores surgidos de las pesquisas.

El tenor emitió a finales de 2019 un comunicado en el que dijo aceptar su total responsabilidad y aseguró estar verdaderamente arrepentido. Pero algunas instituciones apelaron a ese comunicado para vetar sus apariciones. Domingo aseguró que nunca tuvo una conducta agresiva contra nadie ni que hubiera puestos problemas al avance de la carrera de ninguna cantante.

Información VTV