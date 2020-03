CIUDAD MCY.- Durante el programa Marco Torres Informa a su Pueblo, transmitido este domingo por Telearagua y Aragüeña 99.5FM, el gobernador del estado bolivariano de Aragua, Rodolfo Marco Torres, hizo un llamado a la población aragüeña, a cumplir con máxima responsabilidad las medidas de protección para evitar la propagación del coronavirus en la entidad.

«Es una situación grave que la tenemos controlada en Venezuela relativamente, pero se puede disparar, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, tomó las acciones en el momento preciso, pero es bien importante que el pueblo entienda que ese es un virus fuerte, por lo que vamos a velar porque los comercios tengan su antibacterial, la gente use el tapabocas y no estén en las calles», enfatizó.

Explicó que el virus ataca generalmente, a los adultos mayores, pero recordó que en Venezuela la mayoría de los casos detectados han sido en personas jóvenes, por lo que invitó a cuidarse independientemente de la edad.

«Recordemos que es una pandemia que ha afectado en su mayoría a personas mayores de 65 años, pero en nuestro país el mayor porcentaje son personas jóvenes con un promedio de edad de 40 y 50 años y el primero que falleció en el país fue de Aragua, lamentablemente con una enfermedad de base».

Insistió en la importancia de seguir en cuarentena social, evitar reuniones, visitas, aglomeraciones o grandes concentraciones. “Pedimos a la población toda la colaboración, la gente al ir al mercado tiene que tener dos metros de distancia, tomar las medidas de higiene al llegar a casa, lavar todo y lo más importante quedarse en su casa».

16 casos en Aragua

Informó que hasta la fecha han sido detectados 16 casos de Covid-19 en el estado Aragua, y explicó que ya han sido activados los protocolos correspondientes de aislamiento, «seguimos revisando, continuamos desplegados, buscando y haciendo las pruebas para de una vez atacar y hacer el cerco epidemiológico».

Ven911 recibe información 24 horas del día

Asimismo, el mandatario regional indicó que Ven911 cuenta con un equipo integrado por cuerpos de seguridad y de salud que reciben información durante las 24 horas del día. “No solo sobre personas que manifiesten síntomas del coronavirus, sino también información sobre comercios que no acaten las medidas de protección instruidas por el Gobierno”, recalcó.

«Es importante que pongan la denuncia al Ven911, informar inmediatamente si hay algún comercio que esté abierto y no tenga el gel antibacterial, es obligatorio y le he dicho al general Viloria Romero, secretario de Seguridad de Aragua, que local que no tenga la desinfección correspondiente lo cierre de una vez, cualquier ciudadano está autorizado a exigir en la entrada tengan el detergente correspondiente, es una orden».

Pueblo de Zamora acata las medidas

Durante el programa, el alcalde del municipio Zamora, RodulfoPérez, afirmó que: «En Villa de Cura desde que empezamos con el tema de desplegarnos en el territorio para que se tomaran las medidas de protección, el pueblo ha respondido de manera consciente y responsable como nos caracteriza al pueblo de Zamora».

Explicó que el Gobierno municipal vela porque las personas utilicen el tapabocas, la gente se retire a sus casas inmediatamente después de hacer sus compras y garantizan que los comercios posean el gel antibacterial.

«Para evitar que se aglomeren en los comercios, se desplegan las tres policías: Policía Nacional Bolivariana, Policía de Aragua y Policía de Zamora, haciendo los respectivos recorridos y garantizando que todas las medidas se cumplan cabalmente».

Igualmente, dijo que el día de ayer se colocó en funcionamiento el rebombeo del sector El Rincón, permitiendo la fluidez de un caudal de agua para surtir la zona de Fundavilla.

«Mañana (hoy) vamos a instalar la manguera para llevar el vital líquido a los sectores Terrazas de Zamora, Virgen de Coromoto y Guayabal, además de la coordinación con los cisternas».

Establecidos roles de guardia para el transporte en San Mateo

Por su parte, la alcaldesa del municipio Bolívar, Marisela Arenas, comentó que implementó en su jurisdicción roles de guardia para el sistema de transporte público, a fin de evitar la permanencia de unidades y personas en las paradas.

«Les pedimos que se mantengan en sus hogares, por su familia, esta es una dura realidad que debemos confrontarla de una manera muy sabia, el presidente Nicolás Maduro es un hombre de admirar que está trabajando para protegernos, pero es necesario poner de nuestra parte, cuidemos de nosotros, de nuestra familia, de nuestra comunidad».

La alcaldesa enfatizó que gracias a trabajos realizados con anterioridad de la mano del Gobierno regional, el municipio cuenta con centros de salud en óptimas condiciones para brindar atención de calidad durante la pandemia».

«Nuestros CDI cuentan con aires en las áreas de terapia intensiva, laboratorio, áreas de descanso, gracias gobernador por todo su apoyo para seguir brindando la mejor atención a la población de nuestro municipio».

En Santos Michelena se realiza desinfección diaria

En el municipio Santos Michelena se aplican los protocolos de desinfección diariamente en las zonas más concurridas, así lo informó el alcalde Pedro Hernández.

«En las zonas donde más asiste la gente, se está realizando la desinfección día tras día al momento de cierre de los negocios y el día lunes aplicaremos el protocolo en la carretera Panamericana que es una de las vías más concurridas».

Más de 800 visitas se han realizado en Linares Alcántara

El alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Alexis Zamora, informó que hasta el momento se han efectuado más de 800 visitas casa a casa, gracias a los datos arrojados por el sistema Patria.

«Tenemos 244 reportes, 21 casos sospechosos que tienen nexos epidemiológicos y síntomas, todos estos casos están en cuarentena y se les hace seguimiento y control con los jefes de calle y a con el personal de las Áreas de Salud Integral Comunitaria.

Formación y educación permanente en Libertador

Por su parte, el alcalde del municipio Libertador, Regulo La Cruz, explicó que el Gobierno municipal realiza permanentemente campañas educativas y formativas a fin de crear conciencia sobre la importancia de las medidas de higiene ante el Covid-19.

«Hemos estado comunicando al pueblo sobre esta pandemia, cómo atacarla, cómo prevenirla y que la mayor prevención es la cuarentena, se está colocando a prueba el liderazgo de la Revolución y el pueblo ha tomado consciencia sobre el momento que hoy estamos viviendo, que es de suma dificultad para nuestra humanidad».

WANDA VIRGINIA CARRILLO DIAZ

PRENSA GOBIERNO BOLIVARIANO DE ARAGUA