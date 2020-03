CIUDAD MCY.- Para garantizar el fiel cumplimiento de la cuarentena social y colectiva decretada por el Ejecutivo nacional, en el municipio José Ángel Lamas los infractores que incumplan con estas medidas pagan con servicio comunitario.

Así lo dio a conocer el alcalde Erick Ramírez, quien explicó que diariamente después de las 6:00 de la tarde, se activa un dispositivo de seguridad en la jurisdicción, donde efectivos de la Policía del estado Aragua, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Bolivariana y Protección Civil se despliegan en todos los sectores para verificar que la población se mantenga en sus casas.

“Siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros y del gobernador Rodolfo Clemente Marco Torres, con la ayuda de nuestros organismos de seguridad ciudadana, continuamos trabajando a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por nuestro Gobierno Bolivariano”, expresó Ramírez.

En este sentido, el burgomaestre indicó que los ciudadanos que se encuentren transitando por el municipio sin causa justificada, serán detenidos, serán retenidos sus automóviles, motos y bicicletas, además deberán realizar servicio comunitario como: Recolección de desechos sólidos, limpieza y desinfección de áreas públicas, entre otras actividades.

Asimismo, aseguró que con todo el peso de la ley harán cumplir las medidas para el control epidemiológico, y así salvaguardar la salud de los santacrucenses, evitar la aparición y propagación de casos de Covid-19 en el municipio.

“Cada vez vamos apretar más, hasta que estas personas entiendan que esta situación no es juego, quien sale de su casa sin justificación no piensa en su salud, no le importa la salud de su familia, de sus vecinos, por ello nuestro Poder Popular debe estar activado y denunciar a quienes infrinjan los decretos del Gobierno nacional y nosotros nos encargaremos de buscarlos”, finalizó.

Información PRENSA ALCALDÍA DE LAMAS