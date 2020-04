CIUDAD MCY.- Ante el receso obligado de las actividades deportivas profesionales, producto de la pandemia por el Covid-19, la Major League Baseball (MLB) continúa estudiando alternativas para cumplir con la temporada 2020, que debió comenzar el 26 de marzo y que, 10 días antes, fue pospuesto su comienzo durante ocho semanas.

Mediante un comunicado, MLB dio a conocer que una de las opciones que se está analizando es la posibilidad de realizar los partidos en una sede en particular, sin embargo, aún no están dadas las condiciones para concretar esa opción.

«MLB activamente ha considerado varios planes de contingencia para el inicio de la temporada, cuando la situación de salud pública haya mejorado hasta el punto de que sea prudente hacerlo», sostienen en la misiva.

«Aunque hemos contemplado la idea de realizar partidos en una sede en particular como posible alternativa, no se ha llegado a ninguna determinación sobre esa opción ni hemos fijado un plan detallado. Hemos estado en comunicación con los oficiales del gobierno y de la salud pública, pero no hemos buscado ni hemos recibido el visto bueno de los líderes federales, estatales, locales ni del Sindicato de Jugadores para poner en marcha ningún plan», expresa parte del comunicado.

Finalmente en la declaración, la organización ratificó que «La salud y la seguridad de nuestros empleados, jugadores, aficionados y el público en general es lo primordial y en estos momentos y no estamos listos para respaldar ningún formato para organizar encuentros, debido a los constantes cambios en la situación de salud pública causados por el coronavirus».

