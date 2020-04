CIUDAD MCY.- Adam Silver, comisionado de la National Basketball Association (NBA, por sus siglas en inglés), espera que se tomen decisiones sobre una posible reanudación de la temporada 2019-2020 hasta, al menos, mayo y en ese contexto, afirmó que la pandemia por coronavirus dificulta hacer proyecciones, reseñaron medios deportivos.

«Esencialmente, lo que le he dicho a mis amigos la última semana es que deberíamos aceptar eso, que al menos durante abril, no estaremos en posición de tomar alguna decisión y eso no significa necesariamente que la tomemos el 1 de mayo», destacó Silver.

La NBA fue la primera liga deportiva profesional de Estados Unidos que suspendió actividades por la amenaza del Covid-19, luego de que el centro de los Jazz de Utah, Rudy Gobert, se convirtió en el primer jugador de la asociación en dar positivo por el virus.

Asimismo, otros jugadores como su compañero de equipo, Donovan Bailey, Kevin Durant, Marcus Smart y Christian Wood han contraído el virus.

La temporada regular de la NBA tenía programada su última fecha para el 15 de abril y el inicio de los Playoffs el 18 del mismo mes.

Silver dijo que no se ha tomado decisión alguna sobre si la NBA reanudará la campaña o si la liga, si se asume que la temporada comienza de nuevo, irá directo a Playoffs.

