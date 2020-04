CIUDAD MCY.- En cumplimiento de las medidas de prevención del Covid-19 implementadas por el Gobierno Bolivariano, fueron entregados más de 4 mil tapabocas en los sectores más vulnerables de Santa Cruz de Aragua.

La acción fue ejecutada por la alcaldía de Lamas conjuntamente con el secretario Municipal de Salud, doctor Tony García, acompañado por personal médico y de enfermería del Área de Salud Integral Comunitaria Lamas (ASIC), para garantizar el derecho a la salud de los santacrucenses.

“Gracias al presidente Nicolás Maduro y a nuestro gobernador Rodolfo Clemente Marco Torres hemos entregado los tapabocas en los sectores más vulnerables, donde creemos que debemos asistir a nuestro pueblo para protegerlo, porque esa es nuestra responsabilidad como Gobierno municipal, velar por la salud de cada uno de nuestros habitantes garantizando que se cumplan las medidas de prevención del coronavirus”, detalló el alcalde Erick Ramírez.

Asimismo, el burgomaestre indicó que las comunidades beneficiadas fueron Valle de Dios, Vida Digna, La Esperanza y El Guaril, al tiempo que aseveró que continuaran con la dotación de las mascarillas en otras comunidades.

De igual forma, expresó que continuarán con el proceso de desinfección con hipoclorito de calcio a través de la ballena del @GatoVolador454, que recorrerá las calles de mayor tránsito de personas en la jurisdicción.

Por otro lado, aseguró que con el apoyo de los organismos de seguridad ciudadana intensificará las medidas de control sanitario, para garantizar que se cumpla en un 100% la cuarentena social y colectiva.

Para finalizar, recordó a la ciudadanía que se encuentra permitida la compra de alimentos y productos de higiene desde las 9:00 de la mañana hasta la 3:00 de la tarde, la panaderías laboran en un horario comprendido entre las 7:00 am y las 03:00 pm y las farmacias de 07:00 am hasta las 06:00 pm, posteriormente quedaran dos establecimientos de guardia por 24 horas por lo que instó a la población a tomar sus previsiones, ya que de no cumplir las normas, serán sujeto de sanciones.

PRENSA ALCALDÍA DE LAMAS