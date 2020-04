CIUDAD MCY.- El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Zevallos, aseveró que el abandono de los cadáveres en las calles de la ciudad de Guayaquil, a consecuencia de la pandemia del Covid-19, obedece al toque de queda vigente en ese país para contener la propagación del coronavirus.

Entrevistado por la BBC, Zevallos afirmó que la cifra de muertos en esa zona del país se ha incrementado debido a lo agresivo que es el virus, sin embargo, aseguró que la crisis sanitaria por el abandono en las calles de los cuerpos, fue superando y al momento

“Tomamos acciones, sí, pero se necesita una logística muy grande. Hoy, este momento, yo le aseguro que no hay ningún cadáver por recoger; no se pueden esconder los cadáveres. Y eso (las muertes) ha aumentado alrededor de un 50 % a un 70 % de lo que habitualmente se veía en el año 2018 y en el año 2019”, expresó.

El ministro señaló que las familias eran las responsables de realizar las coordinaciones para sepultar los cuerpos, ahora es una gestión que el ejecutivo ha asumido, al tiempo que reconoció que existe una demanda de camas hospitalarias y “los fallecidos son una consecuencia de esa demanda grande”.

“Los muertos no se quedan en las calles, están siendo recogidos de una manera oportuna. En este momento no hay nadie, ninguna casa en Guayaquil con cadáveres en sus hogares, en eso nos hemos empeñado no solamente en recoger los cadáveres sino en darle a cada uno de esos fallecidos una muerte digna. Por eso es que hemos contratado nichos o bóvedas para que los cadáveres puedan ser enterrados en los camposantos”, dijo el funcionario.

Recientemente surgieron diversas evidencias audiovisuales reseñadas por la prensa en las que familias ecuatorianas denunciaron no recibir la atención del ejecutivo para sepultar los cadáveres, siendo esto abandonados en las calles, basureros e incluso preparados en condiciones de precariedad sanitarias en los hogares.

Asimismo, el titular de Salud indicó que la cifra de muertes en Guayaquil subió de 35 a 150, al tiempo que subrayó que buscan transparentar y dar a conocer las tasa real de letalidad, aplicando otros métodos como ”autopsia viral”. acotó.

“En Guayaquil tenemos suficiente números de camas para seguir recibiendo a los pacientes, es más, hemos designado dos de los hospitales para que sean solamente para recibir pacientes de covid-19. Esto es lo correcto de hacer, es más fácil y eficiente”, asentó, y agregó que los más de 1.600 contagios identificados en profesionales de salud no corresponden a infecciones producidas en recintos médicos sino por contaminación comunitaria, aseveró.

Reconoció que existe un subregistro de los casos por la cantidad de pruebas aplicadas en el país. Al respecto, argumentó que “se ha escogido mejor a quién se le va a hacer el test”.

Hasta la fecha Ecuador se ubica por detrás de Chile como las naciones más impactadas por la pandemia en América del Sur, mientras que amabas sólo son superadas por Brasil que registra 16.275 casos y 826 muertos. En total, Ecuador tiene 4.965 casos y 272 decesos.

AVN