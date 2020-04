CIUDAD MCY.- El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este martes 127 casos positivos por coronavirus Covid-19 y 15 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas para eleva la cifra a 2.979 contagiados y 127 los decesos por el brote.

De acuerdo con un despacho de Prensa Latina, el ente ministerial confirmó, además, que 354 personas se encuentran recuperadas del virus.

En este sentido, el ministro de Salud de la nación neogranadina, Fernando Ruiz, indicó que el país suramericano entró a la etapa de mitigación del Covid-19, así como aseveró que se adoptarán más medidas para atender a los sectores más vulnerables, fuertemente afectados por la cuarentena obligatoria que se extendió hasta el próximo 27 de abril.

“Tener un período de cuarentena para un país es muy duro, pero necesario y lo sabemos ahora. En el futuro seguramente nos tocará seguir tomando medidas para mantener la curva lo más aplanada posible”, manifestó.

Aseveró que, si las medidas no se cumplen a cabalidad, se analiza que la extensión del aislamiento se ejecute hasta mediados de mayo.

«La más difícil, si no se hiciera nada, sería a mediados de mayo, pero estamos viendo que no se nos ha disparado a los niveles que se podría si no se hubieran tomado las medidas», indicó.

Con el objetivo de que el aislamiento se haga efectivo, se restringió completamente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con excepciones que buscan garantizar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los habitantes, refiere el despacho de la agencia de noticias.

Información AVN