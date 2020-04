CIUDAD MCY.- Este jueves a través de su programa Marco Torres informa a su pueblo, el primer mandatario regional dio a conocer los nuevos horarios por los que los comerciante tendrán que regirse durante la cuarentena social, el cual entrará en vigencia desde hoy viernes a partir de las 6:00 de la mañana.

«Son nuevas medidas dentro del estado de Alarma decretado en la región, por lo que su cumplimiento es obligatorio, y nuestros organismos de seguridad velarán por su ejecución en todo el territorio aragüeño», manifestó Marco Torres.

De acuerdo con el Decreto, los supermercados e hipermercados, podrán laborar de lunes a domingo de 7:00 am a 3:00pm; las panaderías y pastelerías de 6:00 am a 3:00pm, lugares de venta de comidas, jugos y refrescos y demás expendios de alimentos de lunes a viernes de 8:00 am a 1:00pm.

El texto también incluye a los centros de salud, públicos y privado, farmacias y funeraria, los cuales podrán laborar de lunes a domingo las 24 horas del día; mientras que las estaciones de servicio podrán laborar hasta las 2:00 de la tarde.

Por su parte, las bodegas, abastos, bodegones, fruterías y ventas de verduras y hortalizas, podrán laborar de lunes a sábado de 8:00am a 2:00 pm.

Dichas acciones fueron previamente acordadas con los alcaldes y alcaldesas de los 18 municipios de la región, quienes también se encargarán de hacer cumplir este Decreto en sus respectivas jurisdicciones, por lo que el gobernador resaltó que cada ciudadano también debe cumplir con la normativa establecida.

«Cada persona que salga a la calle debe utilizar su tapabocas para cumplir con el protocolo de prevención, es importante el cumplimiento de las medidas de higiene, tanto de los comerciantes, como de los clientes. Esta lucha es tarea de todos», enfatizó Marco Torres.

Sin nuevos casos en Aragua

Por segundo día consecutivo, Aragua no registró casos positivos de Covid-19, informó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En relación a esta noticia, el mandatario regional expresó que desde el Ejecutivo regional continuarán trabajando en la aplicación de pruebas rápidas y jornadas de desinfección en toda la entidad.

Hasta la fecha, Aragua mantiene un registro de 29 personas infectadas por Covid-19, de los cuales 11 ya se encuentran totalmente recuperados.

Sobre la mujer embarazada que dio positiva para el virus, Marco Torres aseguró que se encuentra avanzando en su recuperación, «cada seis horas pido su reporte, y se encuentra bastante bien. Por lo que hago un reconocimiento al trabajo de los médicos obstetras y de neonatología que la están atendiendo», agregó.

De igual forma, felicitó al resto de médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, así como organismos de seguridad que día a día trabajan con profesionalismo para erradicar el Covid-19 en el estado Aragua.

