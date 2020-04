**El Ejecutivo regional sigue recibiendo a connacionales que retornan de otros países de la región, huyendo de la xenofobia y de la pandemia.

CIUDAD MCY.- Este lunes se llevó a cabo el programa Marco Torres informa a su pueblo en época de pandemia, edición número 23, en el que el primer mandatario regional destacó que se llevan seis días consecutivos que no se han registrado casos positivos de coronavirus en la entidad, esto gracias a que los habitantes del estado Aragua han acatado todas las medidas preventivas implementadas por el Gobierno regional.

“Algunos comercios no han acatado la normativa, por lo que he dado las instrucciones al secretario de Seguridad Ciudadana de aplicar la Ley de Convivencia, no hay ningún tipo de excepción, aplicar todo el peso de la ley, además del uso obligatorio del tapaboca debido a que es un decreto, esta es una instrucción no solo del Presidente, sino también del Gobierno regional y quienes no cumplan, los organismos correspondientes deben tomar las medidas pertinentes”, dijo enfático el Gobernador Marco Torres.

Durante el programa, el mandatario regional indicó la importancia de que la población continúe con las recomendaciones dadas por el Gobierno nacional para afrontar esta pandemia que afecta a todos por igual, entre estas está el distanciamiento social, así las personas tengan el tapabocas, además de extremar las medidas de seguridad e higiene que son tan importantes para atacar el virus.

El gobernador reiteró que en Aragua se contabilizan 29 casos positivos, de los cuales 11 ya se han recuperados y lamentablemente un fallecido, es de señalar que estas personas han recibido el tratamiento de forma gratuita y de calidad, por lo que el Gobierno regional continúa trabajando para evitar que esta cifra siga aumentando, ya que es importante el trabajo en conjunto para que el Covid-19 no se siga propagando no solo en el estado Aragua, sino también en toda Venezuela.

El gobernador Marco Torres recalcó que es fundamental el distanciamiento social y el uso del tapaboca, aunado a la desinfección de las personas que por diversos motivos deben salir a hacer alguna diligencia, por lo que es importante al retornar a sus hogares lavarse las manos con jabón, quitarse los zapatos y ropa para así proteger a su núcleo familiar, ya que este virus día a día cobra miles de vidas en el mundo.

Además, reconoció la labor que vienen realizando los organismos de seguridad, cuyos funcionarios son los garantes de que se cumplan con todas las medidas y el cumplimiento del horario establecido por el Ejecutivo regional

Durante la transmisión, el mandatario regional informó que el Hospital Central de Maracay está trabajando con total normalidad, atendiendo cualquier tipo de emergencias, ya que los casos de Covid-19 están siendo atendidos en los centros centinelas.

CONNACIONALES SIGUEN LLEGANDO

Con respecto al tema del retorno de miles de venezolanos a suelo aragüeño, el primer mandatario regional comunicó que hoy esperan la llegada de 283 connacionales provenientes de Colombia, Perú y Ecuador, a quienes se les están aplicando los protocolos de seguridad y sumarían 1.975 venezolanos que en los últimos 15 días han regresado al estado Aragua y esperan la llegada de 2.000 más.

“Estos venezolanos que están retornando a la patria de Bolívar lo hacen huyendo de la xenofobia y discriminación de la cual fueron víctimas, es triste los relatos que nos dan y con los brazos abiertos les damos la bienvenida a todos, es por esto que todos los alcaldes están activados para recibirlos”, apuntó.

En su alocución, Marco Torres señaló que todas estas personas se están colocando en cuarentena en la sede del Instituto Regional del Deporte de Aragua, donde se instaló un punto de control epidemiológico para recibirlos y así garantizarles toda la atención por 14 días para que se les pueda realizar todas las pruebas y medidas correspondientes para evitar la propagación del Covid – 19. A su vez, explicó que a estas personas se les presta todo el apoyo correspondiente, de manera conjunta con los alcaldes, ya que una vez evaluadas se llevarán a sus municipios de origen donde continuarán la cuarentena.

Además, aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la población a que denuncien a través del 911, a aquellas personas que han llegado de otro país y que no guarden la cuarentena preventiva de los 14 días, ya que a estos se les estará aplicando todo el peso de la Ley, debido a que es importante evitar la propagación del virus.

ARAGUA CUENTA CON INSUMOS PARA VENCER LA PANDEMIA

“Tenemos una ayuda técnica gracias al apoyo internacional con el que cuenta Venezuela, con un cargamento de 22 toneladas de insumos y equipos médicos para todo el país, esto como parte de la cooperación entre el Gobierno nacional y la Federación internacional de la Cruz Roja”, destacó el gobernador.

Aunado a esto, el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional envió al estado Aragua dos gandolas con productos para la limpieza que reforzarán la capacidad de insumos para los trabajos de desinfección.

“Nosotros en el estado Aragua tenemos garantizado el hipoclorito, ya que hemos adquirido 2 mil 500 kilos que eran para el mantenimiento de las piscinas del Parque El Agua y que ahora será implementado para este proceso de desinfección que estamos realizando en todo el estado Aragua”, explicó.

CONTINUAN POTENCIANDO LA SALUD

El mandatario regional destacó que el Gobierno Bolivariano de Aragua continúa trabajando en la recuperación de los centros de salud de la entidad, para garantizar una atención gratuita y de calidad del pueblo aragüeño, tal y como lo instruyó el Jefe de Estado.

Motivo por el cual, el Ejecutivo regional avanza en la construcción de un estacionamiento en el Centro de Diagnóstico Integral de La Cooperativa, así como con las labores de recuperación del pozo de agua potable del sector.

“No hemos descansado en el tema de salud, por lo que estamos trabajando en toda la sala de obstétrica que son más de 2.000 metros cuadrados en el Hospital Central de Maracay, trabajo que hemos efectuado de la mano con los médicos de esta área, además de otros espacios”, apuntó.

