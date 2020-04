CIUDAD MCY.- Avanzando en la contención de la pandemia del Covid-19 desde todos los rincones del municipio José Félix Ribas, la alcaldesa Sumiré Ferrara, desplegó el plan de desinfección en la parroquia Pao de Zárate, el cual atendió en una primera fase a sectores priorizados, escuelas y el ambulatorio de la zona.

Así lo señaló Johana Ramos, directora ejecutiva de Desarrollo Social de la alcaldía, quien indicó que estas acciones se llevaron a cabo para evitar la propagación del virus en esta populosa parroquia.

“Gracias a Dios y al trabajo preventivo que ha venido realizando el Gobierno Bolivariano, no tenemos casos positivos de Covid-19 en el municipio Ribas. El despliegue ha sido diario en las parroquias y Pao de Zárate no podía ser la excepción… Aquí nos desplegamos junto al equipo médico de la zona, no sólo con la desinfección, sino también con la realización de pruebas rápidas, las cuales determinaron que no existen ningún caso positivo, ni sospechoso en este noble pueblo”, indicó.

La directora de Desarrollo Social instó a la población a cumplir la cuarentena social y colectiva orientada por el presidente de la República, Nicolás Maduro y aseguró que el gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, junto a la alcaldesa Sumiré Ferrara, viene realizando una labor “extraordinaria” para proteger a los ciudadanos y ciudadanas de esta pandemia.

Información PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS