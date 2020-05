CIUDAD MCY.- El uso de tapabocas, guantes y el distanciamiento entre personas será obligatorio para el ingreso al Cementerio Municipal de Palo Negro, que estará abierto el próximo domingo 10 de mayo para que los deudos visiten a sus familiares difuntos durante el desarrollo del tradicional Día de las Madres, así lo informó Edgar Pérez, Coordinador del Cementerio Municipal de la jurisdicción.

“Siguiendo instrucciones del alcalde Libertador, Regulo La Cruz y con el apoyo del Gobernador Rodolfo Marco Torres, este domingo 10 de mayo en el marco del Día de las Madres estará abierto el Cementerio Municipal de 6 de la mañana a 1 de la tarde, no se permitirá el acceso de niños menores de 5 años, asimismo, el uso de tapabocas, guantes y distanciamiento será obligatorio para ingresar al recinto”, dijo Pérez.

El camposanto no estará a puertas abiertas, por lo que el personal de seguridad limitará el acceso y el tiempo de permanencia dentro de las instalaciones. “Llevaremos el control correspondiente para evitar aglomeración de personas y dar cumplimiento a las medidas sanitarias correspondientes a la pandemia que estamos atravesando, quienes no cumplan no podrán ingresar, por lo que estará dispuesto un dispositivo de seguridad durante el día domingo”, agregó.

Es importante acotar que pintura de fachada, oficinas, capilla, tanques de agua y caminerias fueron retocadas para mantener la estética del cementerio municipal “más organizado” de la región. El encargado del camposanto informó además que este año no serán oficiadas las misas en honor a las madres difuntas, por lo que la visita al cementerio municipal deberá ser rápida y expedita para cumplir con lo establecido por el Ejecutivo Nacional.

PRENSA ALCALDÍA DE LIBERTADOR