CIUDAD MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó este domingo a todos los jefes de calles, comunidades, alcaldes, gobernadores y miembros del Gabinete ministerial a cumplir de manera disciplina la cuarentena nacional, social y colectiva, declarada en el país a mediados de marzo.

El llamado lo realizó tras el incremento de los casos por coronavirus en el país este fin de semana, y tras la realización de actos gubernamentales con público.

«Alcaldes, gobernadores, jefes de comunidades de nuestro pueblo, ministros. He estado viendo una relajación de la cuarentena con actos públicos. No puede ser. Vamos a disciplinar la cuarentena, cero actos de masas, cero actos públicos, lo he estado viendo», expresó el Mandatario Nacional en un contacto telefónico a Venezolana de Televisión.

En este sentido, recordó que este fin de semana se detectaron en total 26 nuevos contagios (14 este sábado y 12 este domingo), por lo que ordenó máxima consciencia y cumplimiento de la cuarentena, como elemento clave para frenar la propagación del coronavirus Covid-19, que ya registra en el país 414 infectados.

«Hay un incremento en los casos, para nosotros pudiera ser una alarma, tiene que serlo. Vamos a retomar el espíritu disciplinado, voluntario, consciente, social. Basta de relajitos de estar haciendo actos de masas, actos públicos. Tenemos que enviar un mensaje de disciplina, de unión para cuidar a nuestra patria», puntualizó el mandatario venezolano.

De igual forma, el presidente Nicolás Maduro se expresó en la red social Twitter y ordenó a todos los miembros y líderes revolucionarios a mantener la disciplina durante la cuarentena.

«Llamo a los ministros, gobernadores, alcaldes y líderes de nuestro pueblo a disciplinar la cuarentena social, colectiva y consciente ¡No aflojemos, es peligroso! Nada de actos de masas ni públicos. Es necesario elevar al máximo nivel la disciplina y cohesión ¡No desmayemos!», escribió el mandatario venezolano en la red social.

Cabe recordar que el pasado 12 de marzo, el presidente Nicolás Maduro declaró el Estado de Alarma en el país, antes de detectarse los dos primeros casos de coronavirus en la nación, tras la situación que se estaba registrando en países vecinos.

Entre las instrucciones dadas ese día, se encuentra la suspensión de todos los actos masivos y actividades que requieran de aglomeración de personas.

Información AVN