CIUDAD MCY.- Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) informó sobre la sanción a cuatro navieras por comercializar petróleo con Venezuela.

En el comunicado registrado por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se señaló a las navieras Afranav Maritime LTD, Adamant Maritime LTD y Sanibel Shiptrade LTD las tres con sede en las Islas Marshall; además de Seacomber TLD, con sede en Grecia por ayudar en la carga de crudo venezolano tras las medidas coercitivas contra Petróleos de Venezuela y sus embarcaciones.

«El régimen de (Nicolás) Maduro ha contactado con la ayuda de las compañías aéreas y sus contenedores para continuar la explotación de los recursos naturales de Venezuela para el beneficio del gobierno», aseguró Mnuchin.

Este anuncio, refieren medios internacionales, resultado de las medidas, «todos los bienes e intereses que sean propiedad de estas compañías que están en territorio estadounidense o en posesión de personas estadounidenses serán bloqueados».

Cabe señalar que en días pasadas la República Islámica de Irán, envió cinco supertanqueros para apoyar al país en el suministro de combustible, ante la imposibilidad de producir gasolina por el bloqueo aplicado a Pdvsa y la adquisición de aditivos en el exterior.

Información AVN