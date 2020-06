CIUDAD MCY.- En las últimas 24 horas, Venezuela detectó 135 nuevos casos de Covid-19, para elevar la cifra a un total de 2 mil 87 contagios, mientras que la cifra de fallecidos se mantiene en 20.

La información la dio a conocer este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el acto por el sexto aniversario de la Gran Misión Hogares de la Patria.

Precisó que del total de los casos registrados 31 son por transmisión comunitaria y 104 son casos importados. Denunció que en lo que respecta a los casos importados se registró un foco con decenas de casos en una comunidad Pemón, en Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar, debido a que un grupo de venezolanos que no quieren respetar las medidas sanitarias de prevención pasaron ilegalmente por una zona conocida como trocha, lo que produjo el contagio de varios integrantes de la comunidad.

En ese sentido, señaló que este jueves fueron capturados 15 trocheros, personas dedicadas a cobrar entre 50 y 100 dólares para pasar clandestinamente a venezolanos por caminos ilegales, lo que supone un peligro para el aumento de casos de transmisión comunitaria.

“Pido apoyo a la familia venezolana. Usted no puede ser cómplice. Si hay un familiar que llegó desde Colombia y no se hizo la prueba y no respetó la cuarentena, debe reportarlo a las autoridades para que no infecte a su familia”, exhortó el Jefe de Estado.

Explicó que los casos de transmisión comunitaria siguen siendo bastante bajos en relación con el mundo entero, alertó que estos casos han aumentado en las últimas semanas debido a la irresponsabilidad de algunas personas.

El Dignatario venezolano dio a conocer un caso de un hotel en Caracas que alojaba a connacionales para pasar la cuarentena y a éstos se les permitió recibir visitas, por lo que contaminaron a familiares y amigos que pueden ser focos de contagio en comunidades de Petare, La Vega y El Valle.

Por ello, hizo un llamado al pueblo venezolano a tomar conciencia frente a la pandemia a hacer uso del tapaboca, mantener la distancia social y no relajar las medidas de prevención.

Al referirse al foco del contagio registrado en el Mercado Las Pulgas de Maracaibo, reiteró su preocupación por la agresividad del coronavirus en esa zona que ya deja cuatro fallecidos pese a que reciben el tratamiento adecuado gratuitamente.

Sobre la situación actual de los casos activos, dio a conocer que 95% de ellos se encuentra en hospitales públicos y Centros de Diagnóstico Integral (CDI), mientras que 5% está en clínicas privadas en coordinación perfecta entre ambas instancias, todos recibiendo tratamiento gratuito.

El Mandatario venezolano advirtió que en los países de la región las pruebas de detección Covid-19 tienen un costo entre 50 y 200 dólares, mientras que en Venezuela son gratuitas.

“A diferencia de otros países de la región, 100% de los casos positivos de Covid-19 en Venezuela reciben atención médica gratuita”, enfatizó.

VTV