CIUDAD MCY.- La vicepresidente Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes que la flexibilización de la cuarentena social, nacional y colectiva se extenderá este fin de semana, y se implementará el método 7+7.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, Rodríguez indicó que los 10 sectores, habilitados este lunes; podrán trabajar este fin de semana.

«El Presidente (Nicolás Maduro) ha tomado la decisión de extender la fórmula del 5+10. Ahora pasará a ser la fórmula del 7+7. El día sábado y domingo también serán laborables para estos 10 sectores», expresó la vicepresidente Ejecutiva desde la sala de prensa «Simón Bolívar» del Palacio de Miraflores, en Caracas.

En este sentido, enfatizó que este ajuste de la flexibilización se da, luego de las investigaciones y recomendaciones realizadas por los miembros del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y la Comisión de Salud del Gobierno Nacional.

No obstante, Rodríguez llamó a toda la población venezolana a mantener una cuarentena nacional y social de manera disciplinada en los próximos siete días.

«Siete días de trabajo más siete días de cuarentena. Pero debe ser una cuarentena rigurosa, disciplinada», recalcó la vicepresidente Ejecutiva.

Durante la rueda de prensa, la vicepresidente Rodríguez indicó que se está evaluando la incorporación de otros sectores económicos, que no fueron habilitados esta semana.

Por otra parte, Delcy Rodríguez destacó el comportamiento de la ciudadanía en estos primeros cinco día de flexibilización, así como a los 10 sectores económicos que fueron incorporados esta semana a la flexibilización.

El pasado lunes inició la primera fase de flexibilización dinámica, organizada, disciplinada y consciente, como parte de la etapa de normalidad relativa y vigilada de la cuarentena, decretada por la pandemia del Covid-19.

Entre los sectores que se incorporaron se encuentran las agencias bancarias, en horario comprendido entre las 9:00 am y 1:00 pm, organizando la asistencia por el terminal del número de cédula, y el día viernes se dedicará a la atención a las personas jurídicas.

Los consultorios médicos y odontológicos también se incorporan a esta nueva rutina, de 7:00 am a 2:00 pm, de lunes a viernes; el sector de la construcción, de 8:00 am a 1:00 pm: ferreterías, de 11:00 am a 4:00 pm; peluquerías, de 10:00 am a 4:00 pm.

En esta misa franja horaria trabaja la industria textil y de calzado, la industria de materia prima y química, aseo personal e higiene del hogar.

Los talleres mecánicos y venta de repuestos y autopartes laboran de 9:00 am a 1:00 pm, igual que los servicios de refrigeración y plomería.

Todos estos sectores se acompañan con el sector transporte, que trabaja de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

AVN