CIUDAD MCY.- Venezuela ratificó este sábado la declaración de cooperación con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el mecanismo acordado con otras naciones productoras, en aras de lograr un impacto real en la estabilidad energética global, informó el ministro para Petróleo, Tareck El Aissami.

A través de su cuenta en la red social Twitter, El Aissami explicó que el acuerdo también repercutirá en “precios justos para el mercado petrolero”, además evocará “la recuperación de las economías”.

Más temprano, durante la 179 ª reunión de la Conferencia Ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y países no productores (Opep Plus), el ministro explicó la necesidad de que los países miembros y no Opep se sumen a la extensión del acuerdo.

“Necesitamos estabilidad energética y precios justos, por eso debemos fortalecer la cooperación y el diálogo», señaló en videoconferencia.

Tras finalizar la reunión, las naciones miembros de la OPEP+ acordaron extender los recortes de producción del crudo hasta julio, con el fin de consolidar una estabilidad en el mercado petrolero.

La OPEP+ acordó en abril reducir la producción a 9,7 millones de barriles por día durante los meses de mayo y junio, con el fin de recuperar los precios del crudo, que llegaron a números negativos tras la crisis económica que se registra en todo el mundo por la pandemia coronavirus Covid-19.

Información AVN