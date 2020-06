CIUDAD MCY.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia conjunta de los Magistrados y Magistradas que la integran, designó a los rectores y rectoras principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de declararse la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional en desacato en la designación de los integrantes del máximo ente comicial.

La sentencia señala que la Sala Constitucional, dada la relevancia del acto, delegó la juramentación en el presidente del Alto Juzgado del país, magistrado Maikel Moreno cuyo acto de juramentación se realizó en el Auditorio Principal del TSJ este viernes.

Fueron designados para integrar el CNE: Indira Maira Alfonzo Izaguirre, como rectora principal y presidenta del máximo ente comicial; Rafael Simón Jiménez Melean, como rector principal y vicepresidente del CNE; Tania D’Amelio Cardiet, como rectora principal; Gladys María Gutiérrez Alvarado, como rectora principal y José Luis Gutiérrez Parra, como rector principal.

Como rectores suplentes del Consejo Nacional Electoral fueron designados: Abdón Rodolfo Hernández Rodríguez, Alex David Said Díaz Padrón, Carlos Enrique Quintero Cuevas, Jennycet Caroliska Villalobos, Juan Carlos Delpino Boscán, Luis Delfín Fuenmayor Toro, Fanck Antero Pic Durán, Gloria Adelaida Muñoz, Deyanira Briceño y Eleusis Aly Borrego.

Los órganos subordinados del CNE quedan conformados así: La Junta Nacional Electoral la preside la rectora Indira Maira Alfonzo Izaguirre; como rector principal José Luis Gutiérrez Parra y como rector suplente incorporado Carlos Enrique Quintero Cuevas.

La Comisión de Registro Civil y Electoral la preside la rectora Tania D’Amelio Cardiet, y como rectora principal Gladys María Gutiérrez Alvarado, como rector suplente incorporado Juan Carlos Delpino Boscán.

Por su parte, la Comisión de Participación Política y Financiamiento es presidida por Rafael Simón Jiménez Melean; como rectora principal Tania D’Amelio Cardiet, y rector suplente incorporado Abdón Rodolfo Hernández Rodríguez.

Esta no es la primera vez que el Supremo de Justicia designa a rectores principales y suplentes del CNE, esto ante la imposibilidad de acuerdos en la Asamblea Nacional (AN) o situaciones “sobrevenidas” como el desacato de ese órgano del Poder Legislativo. Lo hizo en agosto de 2003, según sentencia de la Sala Constitucional redactada por el magistrado Jesús Eduardo Cabrera, tras argumentarse que existía un “vacío institucional” porque la AN había omitido nombrar los rectores del CNE.

También lo hizo en diciembre de 2014, cuando la Sala Constitucional volvió a designar rectores por petición del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien informó al TSJ “la imposibilidad de ese cuerpo de designar a los rectores”.

VTV