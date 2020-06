CIUDAD MCY.- El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció al mundo que Venezuela está canalizando la energía del país hacia caminos democráticos pacíficos y electorales con los que solo el pueblo venezolano decidirá su futuro, sin injerencia extranjera ni conspiración de la derecha, para elegir este año a la nueva Asamblea Nacional (AN).

“A este gran país, a este gran pueblo que abraza la paz y aspira a la paz, que quiere libertad y democracia, yo le digo: preparémonos porque este año por obligación constitucional debemos ir al proceso electoral para dirimir nuestras diferencias con el voto popular; y ratifico la consigna que debe recorrer los campos, pueblos y ciudades, frente a las diferencias y dificultades: ¡Votos sí, balas no; Constitución sí, golpe no; unión sí, confrontación estéril no”! ¡Ya basta de confrontaciones estériles!”.

El Jefe de Estado recordó que luego de la cita electoral de 2020 vendrá el año 2021 con nuevos comicios para renovar las 23 gobernaciones y las 335 alcaldías del país.

Y destacó especialmente que en 2022, el 10 de enero, se abre el lapso para aquellos que quieran recoger firmas para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente constitucional, tal como lo establece la Constitución Bolivariana. Hay que destacar que fue gracias al Comandante Hugo Chávez durante el proceso constituyente de 1999 que se le dio al pueblo la posibilidad de dirimir cualquier diferencia en forma democrática con las consultas y referendos, y en especial el revocatorio, que tuvo en 2004 su bautismo al quedar ratificado el mandato presidencial en forma ejemplar, masiva y democrática.

“Si el pueblo recoge las firmas suficientes como exige la Constitución, para ir a un referéndum revocatorio, iremos a revocatorio a medirnos en las urnas electorales”, manifestó contundente sobre esa posibilidad constitucional que Venezuela nunca antes tuvo garantizada durante la cuarta República ni en toda su historia.

“Y será el pueblo quien decida. No será un puñado de golpistas ni el gobierno de EEUU. En Venezuela quien decide, quien pone, quien quita, es el soberano pueblo de Venezuela. ¡Más nadie, no es (Donald) Trump, ni (Joe) Biden, ni un grupo de golpistas … La única forma es que el pueblo decida con su voto, si me quedo o me voy y acataré feliz, democráticamente lo que el pueblo decida en su momento”, sentenció.

Recordó que él está al frente de la presidencia, ejerciendo sus funciones como Jefe de Estado y de Gobierno, porque el pueblo votó en elecciones secretas, democráticas y ejemplares para establecer su mandato popular y nadie, mucho menos gobiernos y parcialidades extranjeras, decidirán sobre los venezolanos.

“Este año nos tocan las elecciones parlamentarias. Son batallas políticas, morales, constitucionales. Al lado de las batallas económicas, contra las sanciones, contra la guerra criminal, al lado de batallas educativas culturales para la formación del pueblo, de los niños, niñas y jóvenes, son las que nos tocan hoy, en el espíritu inmortal de los libertadores y libertadoras”, concluyó.

VTV