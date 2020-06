CIUDAD MCY.- El vicepresidente sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, denunció este sábado que Leolpoldo López y Juan Guaidó, entre otros dirigentes de oposición, contrataron a seis empresas para cometer asesinatos en Venezuela.

«Hemos dicho que Juan Guaidó no es otra cosa que un instrumento de los factores de más ultraderecha de la administración Trump, una marioneta de Leopoldo López que persigue dos fines: robarse todo el dinero que se puedan robar y tomar el poder por vías violentas», sentenció Rodríguez a través de Venezolana de Televisión.

«Leopoldo López le tiene un revólver apuntado en el pecho al resto del G-4: ustedes de la acción violenta no se mueven, no pueden participar en ningún tipo de elecciones en Venezuela. Su vocación no es democrática», aseguró Rodríguez.

Señaló que Guaidó boicoteó todos los esfuerzos de negociación que se hicieron en Oslo, en Barbados y en Venezuela «para buscar un acuerdo consensuado y concertado entre las fuerzas del chavismo y las distintas oposiciones en Venezuela, incluido un acuerdo humanitario».

Información AVN