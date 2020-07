CIUDAD MCY.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para finales de 2020 se compruebe la eficacia de las vacunas candidatas contra el Covid-19 y que se estudian en los 17 ensayos clínicos actuales, pero aún no se atreve a dar una fecha precisa de la vacuna definitiva.

«Sería poco inteligente predecir cuándo una vacuna estará lista», expresó el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, en declaraciones para medios internacionales.

De igual forma, el organismo internacional refirió que, hasta ahora, la Universidad de Oxford lidera la lista de los candidatos más avanzados para conseguir la vacuna.

Esta vacuna se está fabricando en paralelo al ensayo clínico y, al tratarse de una vacuna basada en un virus vivo, facilita que su producción se haga a gran escala, indicó la OMS.

No obstante, Ryan instó a los países a no bajar la guardia ante el escenario actual y mantenerse despiertos en la lucha contra la pandemia, porque las cifras de casos no mienten.

«Ya es hora de que los países miren las cifras. Por favor, no ignoren lo que les dicen los números», manifestó en la conferencia de prensa.

Enfatizó en que la OMS comprende las razones para que los países quieran relanzar sus economías, pero no se puede ignorar el problema, el cual no desaparecerá sino es con el compromiso de todos.

«Debemos iniciar el combate ahora. Debemos parar este virus ahora», recalcó.

Hasta la tarde de este viernes, en el mundo se registran desde el inicio de la pandemia un total de 11.102.892 casos, de los cuales 526.586 han fallecido y 6.217.618 se han recuperado, según cifras de la plataforma que contabiliza la pandemia en tiempo real, www.worldometers.info.

AVN