**La OMS informó que en las últimas 24 horas se registraron 230.370 contagios en el mundo. CIUDAD MCY.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó este domingo un aumento récord en los casos del virus de la Covid-19, al registrarse en el mundo un total de 230.370 contagios en las últimas 24 horas. El incremento de los casos confirma los planteamientos realizados por funcionarios de la OMS, que en días recientes manifestaron que el brote de la Covid-19 se está acelerando y todavía no se ha alcanzado el pico de la pandemia. El pasado viernes, el director ejecutivo para Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, recalcó la importancia de extinguir los puntos de infección. Así el mundo podría “potencialmente evitar lo peor de tener segundos picos”, agregó. Asimismo, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (EE.UU.), Anthony Fauci, expresó que atravesamos “la etapa inicial” de la pandemia y que la situación “probablemente empeorará antes de mejorar”. Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, los mayores incrementos se reportan en los Estados Unidos, que reportó este sábado 71.389 nuevos casos de la enfermedad en un solo día, el número más alto desde el comienzo del brote. Dentro de los EE.UU., el estado de Florida reportó 15.300 contagios en la última jornada, lo que constituye el mayor número de nuevos casos de Covid-19 que cualquier estado norteamericano reportara en un solo día. Brasil continúa como el segundo país de mayor afectación. El gigante suramericano contabilizó, este 11 de julio, 39.023 nuevos casos para un acumulado de 1.839.850 contagios. Las autoridades de salud confirmaron también el fallecimiento de 1.071 personas en las últimas 24 horas, para un total de 71.469 muertes ocasionadas por la Covid-19. Los otros países que reportaron los mayores incrementos de nuevos casos fueron India y Sudáfrica. El país asiático reportó 28.637 nuevos infectados para incrementar sus totales a las 849.553 personas en las que se ha detectado la presencia del coronavirus. Es la tercera fecha consecutiva en que los contagios se reportan en más de 26.000 en ese país. Por su parte, Sudáfrica detectó 13.497 casos positivos en las últimas 24 horas, según informó en un comunicado el ministro de Salud, Zweli Mkhize. Información Telesur

