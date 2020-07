**Marco Torres aseguró que, a finales del presente año, inaugurará el parque Agustín Codazzi, para el disfrute y recreación de los aragüeños. CIUDAD MCY.- La Gobernación de Aragua, continúa brindando grandes noticias para toda la región, esta vez, mediante diferentes anuncios realizados por el mandatario regional, en la revisión de lo que serán los planes para el segundo semestre del año 2020, a pesar de las dificultades presentadas por el Covid-19, gracias a los recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional. Durante este domingo, el gobernador conversó con la alcaldesa Johana Sánchez, del municipio Santiago Mariño, a quien felicitó por el despliegue realizado para colaborar con la rehabilitación del parque Agustín Codazzi. “Te felicito por el gran trabajo que has hecho con el Poder Popular de Mariño, en los trabajos de recuperación del Parque Agustín Codazzi, una obra que pronto inauguraremos, para seguir brindando espacios seguros y de calidad para el pueblo”, indicó Marco Torres. Reveló que, posiblemente, podrían entregar este parque entre el mes de noviembre y diciembre, luego de culminar con la fase en la que están tratando las cañerías y los módulos de servicios sanitarios, indispensables, para el uso de los asistentes y demás trabajadores del lugar. De igual forma reconoció la labor de la Alcaldía de Mariño, que se ha esforzado por iluminar la avenida Dr. Montoya y El Matadero, así como la restauración de la Iglesia Señora de La Candelaria, y del histórico monumento, Samán de Güere. “Obras de gran envergadura para nuestro pueblo y alto impacto, social y económico. Porque en tiempos de crisis, usted le ha puesto toda la voluntad para darle continuidad a las obras”, resaltó la titular de la alcaldía, Johana Sánchez. Libertador repotenciado Marco Torres, también conversó con el alcalde del municipio Libertador, Régulo La Cruz, en cuanto a los avances en materia de infraestructura educativa y salud, tras el trabajo de impermeabilización de la Unidad Educativa Nacional (UEN) “Cacique Charaima” y el Centro de Diagnostico Integral (CDI) de la comunidad de Santa Ana. “Cuando trabajamos de la mano del Poder Popular, podemos, incluso, bajas costos. Con lo que usted aprobó para la rehabilitación del Cacique Charaima, y del CDI, también recuperamos espacios de otras tres instituciones del municipio”, manifestó La Cruz.

Además, anunció el inicio del Plan de Bacheo y Asfaltado, como parte de los proyectos previstos para la segunda mitad del año en curso. “Todo mi apoyo, compromiso y lealtad, gracias a nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros. Recientemente, el primer mandatario regional aprobó 900 millones de bolívares, de los cuales ya fueron entregados 450, para la recuperación del sistema de rebombeo de agua, de la Ciudad Socialista Los Aviadores. Avances de Montaña Fresca La Gobernación de Aragua continúa avanzando con el trabajo de asfaltado en el urbanismo Montaña Fresca del municipio Girardot, donde Vías de Aragua ha colocado 216 toneladas de asfalto, con las que, hasta el momento, se han recuperado 11 calles de la zona, que incluso, fue visitada por el gobernador, quien inspeccionó la obra y compartió con el Poder Popular. JHOSMARI BLANCO

