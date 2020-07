**El texto legal establece las franjas horarias en las que deben trabajar los diez sectores autorizados durante la semana de flexibilización comprendida entre el 13 y el 19 de julio.

CIUDAD MCY.- El gobernador del estado bolivariano de Aragua, Rodolfo Marco Torres, firmó este domingo 12 de julio, el Decreto 7206, a propósito de la semana de flexibilización parcial, controlada y vigilada, que regirá en la entidad entre el 13 y el 19 de julio, con la finalidad de garantizar a la población el acceso a los bienes y servicios públicos esenciales.

En este sentido, el primer mandatario regional destacó que todas las actividades permisadas durante la semana de flexibilización parcial, se hacen de acuerdo con las orientaciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros y de la Organización Mundial de la Salud, en aras de proteger la salud del pueblo.

De acuerdo con el Decreto, los restaurantes solo podrán trabajar bajo la modalidad “solo para llevar”, en horario de 11:00 am a 6:00 pm, de lunes a domingos; las panaderías de 6:00 am a 3:00 pm de lunes a domingos, supermercados, hipermercados, carnicerías, pescaderías y bodegones, de 8:00 am a 2:00pm de lunes a domingos; fruterías de 8:00 am a 2:00 pm de lunes a sábados.

En cuanto al sector salud, los centros de atención continuarán laborando las 24 horas del día, de lunes a domingo, igual que las farmacias; mientras que los consultorios médicos y odontológicos podrán laborar en un horario comprendido entre las 7:00 am y las 5:00 pm; las agencias bancarias deberán apegarse a la normativa establecida por la Sudeban; y el ramo textil y de calzado laborará de 11:00 am a 4:00 pm; las peluquerías de 10:00 am a 4:00 pm, y el transporte público superficial de 7:00 am a 5:00 pm.

Hay que resaltar que, el artículo 3 explica que, un establecimiento es considerado comercializadora, cuando más del 50% de sus rubros, son alimentos de primera necesidad, y el cuarto apartado expone que cada comercio debe cumplir con las normas de bioseguridad sanitaria, y el distanciamiento social, así como los usuarios.

Estas normas, fueron instruidas por el Ejecutivo nacional el pasado sábado, cuando se explicó al pueblo venezolano, los tres niveles del esquema 7+7 que regirá en los diferentes sectores de las geografía nacional, de acuerdo con los casos registrados del Covid-19.

En este sentido, es preciso recordar que la cuarenta radical continuará en aquellos municipios donde el Covid-19 ha tenido un registro exponencial de casos positivos; la flexibilización parcial, que será aplicada en el estado y 12 regiones más, comprende la activación de 10 sectores económicos y, la flexibilización ampliada que abarca la flexibilización de 24 sectores económicos.

