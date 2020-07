CIUDAD MCY.- Un total de 120 metros lineales de tuberías de aguas servidas están siendo sustituidas en la calle Rómulo Gallegos del sector La Candelaria municipio Francisco Linares Alcántara, así lo dio a conocer el alcalde, Alexis Zamora, quien expresó que dichas acciones se realizan gracias al apoyo y trabajo articulado con el gobernador del estado, Rodolfo Marco Torres, bajo orientaciones del Ejecutivo nacional.

«A través del Plan de Obras del Sistema de Aguas Servidas del municipio, serán colocados más de 100 metros lineales de tubos de 10 pulgadas, 26 bajantes de aguas servidas en La Candelaria, para el beneficio de al menos 140 familias, aproximadamente 490 personas», dijo el Alcalde.

Dicho plan contempla la colocación total de 760 metros lineales de colectores en diferentes comunidades de la jurisdicción, también favorecerá a los habitantes del sector Ruiz Pineda, específicamente calle Raúl Leoni con la sustitución de 25 metros de tubería, sector El Museo C/4 con 110 metros, C/8 con 50 metros y C/12 con 110 metros, del mismo modo, la Calle Principal de La Avanzada con 5 metros y la calle Sucre de 24 de Junio con 120 metros.

Por su parte, la comunidad de Guaruto, C/ El Caro recibirá 50 metros de tuberías lineales, C/ Piar del sector 2 de Francisco de Miranda 60 metros, C/ 11 de agosto del sector 1A con 50 metros, C/ Castor Nieves del sector 4 con 20 metros y la C/ Luisa Cáceres del mismo sector 15 metros.

«Es una obra de envergadura de casi un kilómetro de tuberías a sustituir en diferentes puntos del municipio que han presentado colapso, debido a la obsolescencia de la red y el crecimiento poblacional que durante años no fue de forma planificada. Seguimos trabajando por el bienestar de nuestro pueblo, aún en tiempos de bloqueos por parte del Imperio y en presencia de la pandemia covid-19 el Gobierno revolucionario está dando respuestas concretas» finalizó, Zamora.

Información PRENSA ALCALDÍA FRANCISCO LINARES ALCÁNTARA