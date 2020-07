CIUDAD MCY.- Este martes el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza denunció a través de su red social twitter, que el actual secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, obstruye las investigaciones sobre corrupción y auditorías a su propia gestión, pero se presenta como el paladín de la lucha contra la corrupción en otros países.

«Típico doble estándar de la élite corporativa gobernante en EEUU. Son puro fake.#LasSancionesSonUnCrimen», destacó el alto funcionario del Gobierno Bolivariano, Jorge Arreaza Monserrat.

Al respecto, el Mike Pompeo tuiteó este mismo martes, a través de su cuenta twitter @SecPompeo, que los ex ministros de Venezuela, Luis Alfredo Motta Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez, «usaron sus poderosas posiciones para enriquecerse a sí mismos en lugar de al pueblo venezolano. Estoy designando a Motta y a Lugo como no elegibles para ingresar a Estados Unidos», motivo por el cual Arreaza ofreció su reacción en la misma red social usada por Pompeo.

Cabe destacar, que Mike Pompeo anunció que tanto Motta Domínguez como Lugo Gómez, ambos ex ministros del Ejecutivo Nacional, no podrán ingresar a los EE.UU, alegando que los ex funcionarios venezolanos «usaron sus poderosas posiciones para enriquecerse a sí mismos en lugar de a su pueblo».

Información AVN