CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, exhortó este martes al pueblo a no descuidar las medidas de prevención ante la Covid-19: “Seguimos avanzando en la recuperación en nombre de Dios”, escribió en su cuenta de la red social Twiter @dcabellor.

Buenos días queridos y queridas hermanas, un abrazo grande, deseando para ustedes lo mejor, por aquí seguimos avanzando en nombre de Dios,. Pido por favor no descuidarse para nada, extremar las medidas de prevención, si no hay necesidad no te expongas. Nosotros Venceremos!

