CIUDAD MCY.- En los espacios del Liceo Leonardo Ruiz Pineda parroquia Santa Rita del municipio Francisco Linares Alcántara, se llevó a cabo un acto de entrega de recibos por el concepto de pago del aseo domiciliario, respondiendo al plan articulado entre el Poder Popular y el gobierno municipal para avanzar hacia la comunalización del manejo integral de los desechos sólidos.

Estuvieron presentes representantes de las 16 comunidades de la comuna Realidades del Gigante Chávez, el alcalde Alexis Zamora, el director de Servicio Autónomo para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos, Fernando Vargas y el jefe de Comuna, Higinio Herrera.

El Alcalde expresó, «estamos haciendo entrega del recibo por concepto de pago a estas 16 comunidades, las cuales han cancelado el monto equivalente al trabajo de recolección de desechos. Dichos fondos serán empleados en planes de autogestión, 40 % será transferido al pueblo para ser invertido en mejoras del entorno de la comuna y el 60 % para garantizar el mejoramiento del empleo operacional de las unidades del aseo urbano”.

A su vez, Zamora, manifestó que la organización de las fuerzas sociales continúa en marcha con el trabajo mancomunado del Poder Popular y el Estado. “Es la comunalización de los servicios, tal y como lo planteó el presidente Hugo Chávez y como hoy día lo plantea el presidente Nicolás y nuestro gobernador Rodolfo Marco Torres, seguimos fortaleciendo las comunas con el mejoramiento de los servicios», dijo.

Finalmente, recalcó que el municipio Francisco Linares Alcántara es referencia por el nivel de organización de su pueblo. “Chávez no se equivocó, quien no entienda que el Poder Popular es la fuerza motora de este proceso Revolucionario no podrá avanzar”.

Información PRENSA ALCALDÍA DE FRANCISCO LINARES ALCÁNTARA