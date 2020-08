CIUDAD MCY.- Nuevos casos de Covid-19 fueron informados al público por algunos distritos estadounidenses donde ya se reabrieron las escuelas, mientras otros guardan silencio sobre el impacto de la crisis de salud en los centros docentes de Estados Unidos, reseñó este sábado Prensa Latina.

En varios lugares de EEUU se envían informes semanales a las familias, y algunas veces diarios, en tanto se actualizan paneles en línea sobre la cantidad de contagiados y las personas puestas en cuarentena.

En otros distritos escolares, no hablan sobre el tema, bajo el argumento de preocupaciones de privacidad, lo cual resulta una consternación para padres ansiosos, educadores preocupados y expertos en salud pública que intentan combatir la pandemia de Covid-19.

El doctor Ashish Jha, director del Instituto de Salud Global de Harvard, declaró que «si las escuelas no notifican, en realidad puede dificultar el control de la enfermedad. Y no es como si nadie lo supiera, se correrá la voz a través de una fábrica de rumores. No asustas a la gente diciéndoles lo que está pasando, los asustas ocultando información».

La reapertura de las escuelas ha sido motivo de enfrentamientos entre autoridades locales, maestros y padres, y tomó un carácter partidista en medio de las presiones del presidente Donald Trump y gobernadores republicanos como el de Florida, Ron DeSantis, para retomar la enseñanza en persona.

Los expertos consultados sobre el tema manifestaron que un flujo constante de información sobre casos positivos en las aulas y los estudiantes en cuarentena podría obstaculizar los esfuerzos de esos políticos.

«Cuando las escuelas tienen que cerrar después de que los estudiantes dan positivo, eso no se ve bien políticamente para los gobernadores y legisladores que han abogado por la apertura», consideró Clay Calvert, director del Proyecto de la Primera Enmienda Marion B. Brechner en la Universidad de Florida.

Algunos estados reabrieron sus escuelas y se reportaron contagios de inmediato, como en Georgia, donde casi dos mil 500 estudiantes y 62 miembros del personal en el Condado de Cherokee recibieron la orden de estar en cuarentena; y en Mississippi, donde 71 de 82 condados registraron casos de Covid-19.

Las políticas estatales de notificación sobre casos en los centros docentes varían en todo el país, lugares como Colorado y Carolina del Norte difunden al público los sitios con casos positivos, y en territorios como Oklahoma, no se requiere que los distritos escolares informen sobre el tema a los departamentos de salud.

El sindicato de maestros del condado de Orange, en Florida, que incluye a la ciudad de Orlando, presentó una demanda en julio después de que el distrito se negó a revelar los nombres de las escuelas y lugares de trabajo donde los empleados dieron positivo al virus.

