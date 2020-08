CIUDAD MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó este domingo que convocará a un diálogo con la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), tras conocer su disposición de instar a los venezolanos, a participar en las parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

«Me parece bien y me parece que podría abrirse una apertura de diálogo entre el bloque histórico revolucionario, las fuerzas revolucionarias, el Gobierno Nacional y la Conferencia Episcopal, le encargo a Jorge Rodríguez (ministro para la Comunicación) hacer todos los contactos», manifestó durante una entrevista en el programa Aquí con, conducido por el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas.

En su intervención, el Jefe de Estado destacó que ha sido un actor principal para promover las conversaciones entre los diversos factores políticos del país, para lograr el entendimiento. «Creo en el diálogo, en la palabra para buscar soluciones», subrayó.

Recalcó que su función como gestor de la unidad entre las fuerzas revolucionarias de base, cohesionadas con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y las alianzas sociales, las ha cumplido. «Si me acusan de algo, que sea de querer dialogar», apuntó.

«Personalmente he conversado con todos los factores, y todo el que ha querido, me he sentado con él. En algunos casos ha sido en privado, en secreto. Otras veces, ha sido Diosdado (Cabello) que me ha representado», reiteró.

Sobre el proceso electoral en Venezuela y el llamado de la CEV a dirimir las diferencias en las urnas electorales, el Presidente acompañó el mensaje y enfatizó que las condiciones para la participación de todos los sectores están dadas con sus garantías.

El pasado 11 de agosto, la CEV llamó a los electores venezolanos a participar en el proceso comicial y a dejar a un lado la abstención promovida por sectores políticos de oposición, la cual calificaron como una estrategiaque profundizará la fractura política en el país.

Información AVN