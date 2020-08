**Durante el fin de semana fueron colocadas 125 toneladas de asfalto en Palo Negro.

Ciudad MCY.- El alcalde del municipio Libertador, Régulo La Cruz, informó que se mantienen trabajando en el Plan de Asfaltado Municipal para continuar con la recuperación de la vialidad que inició con su gestión y que se ejecuta gracias al apoyo del presidente de la República, Nicolás Maduro y del gobernador, Rodolfo Marco Torres, a través de la empresa estadal Vías de Aragua.

Así, este fin de semana correspondió la ejecución de 125 toneladas de asfalto a la calle Campo Elías de Palo Negro, trabajos que fueron supervisados por la máxima autoridad local.

La Cruz expresó: “Gracias a Dios primeramente que nos provee de salud y mucha sabiduría a pesar del momento de pandemia mundial que estamos viviendo, también queremos agradecer al presidente Nicolás Maduro y al gobernador Rodolfo Marco Torres, que hacen posible que sigamos con el Plan de Bacheo y Asfaltado del municipio Libertador… estamos agradecidos y el pueblo organizado comprende hoy que un sólo gobierno trabajando unido hará posible lo que hoy es necesario, un mundo distinto”, afirmó.

Asimismo, La Cruz informó que el equipo de Obras Públicas y Planeamiento Urbano de la Alcaldía, en conjunto con la Empresa Vías de Aragua, ha logrado en lo que va de gestión, ejecutar más de 3 mil toneladas de asfalto, con el objetivo de recuperar la vialidad del municipio que se encontraba muy deteriorada.

“Nosotros hemos ido trabajando en la recuperación de la vialidad, tarea que no ha sido fácil, iniciamos con la recuperación de principales vías por donde transita el transporte público, eran vías intransitables, que son nuestras principales calles y avenidas, porque es un beneficio no sólo para el transporte, también es para todos los habitantes del municipio. Y es que no sólo nos encontramos con asfalto deteriorado, también nos encontramos con problemas de aguas servidas, entonces iniciamos por allí, reparando las tuberías y luego el asfalto y así vamos a continuar calle por calle, debemos ser responsables y hacer las cosas bien”, concluyó el alcalde.

Información Prensa Alcaldía de Libertador