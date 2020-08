CIUDAD MCY.- El ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó este jueves que superó el cuadro viral provocado por el Covid-19.

«Me complazco en informar que he superado, al día de hoy, la infección por Covid-19 que me aquejaba. Me reincorporo así a la lucha cotidiana. Agradezco profundamente las muestras de afecto y los abrazos de tantas y tantos. Comparto poema del chino Valera Mora, para la sonrisa», escribió Rodríguez en su cuenta en la red social Twitter.

El también vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura había informado que dio positivo a la prueba el pasado 12 de agosto, desde cuando se mantuvo en aislamiento y con todos los tratamientos para su recuperación.

Rodríguez —quien ha estado frente a la Comisión para la Prevención del Covid-19— se suma a la lista de dirigentes revolucionarios que superan el cuadro viral, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, y el vicepresidente para el Área Económica, Tarek El Aissami.

AVN