CIUDAD MCY.- Con el objetivo de mantener un ambiente seguro y óptimo para quienes laboran día a día en la Junta Administradora Especial Kimberly Clark Venezuela, se llevó a cabo una jornada especial de limpieza y desinfección de la mano con Protección Civil Aragua en diversas áreas de trabajo.

En este sentido, el gerente de Seguridad Integral de la fábrica, coronel Héctor Gómez, mencionó que esto forma parte de las directrices emanadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de proteger a la masa trabajadora que ha hecho un esfuerzo mayor durante esta pandemia.

“Gracias a la perfecta articulación entre la Gobernación del estado Bolivariano de Aragua, Protección Civil y la Gerencia General de la empresa, se pudo efectuar esta labor que forma parte del Plan Nacional de Desinfección que arrancó desde el mes de marzo con la llegada de la Covid-19 al país. Seguiremos trabajando para garantizar el bienestar de quienes laboran en nuestra fábrica”, expresó Gómez.

Por su parte, Eliu Rodríguez, segundo oficial encargado de la dirección estadal de Protección Civil, recalcó que es importante conocer que la desinfección no cumple su función si no se hace la respectiva limpieza.

“Desde Protección Civil, siguiendo la línea recibida por el Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, realizamos un barrido, y una vez hecho el mismo, se procedió a ejecutar la desinfección. Este es un trabajo integral, que se efectúa buscando la forma de disminuir en la medida de las posibilidades un entorno no apto donde se pueda contraer el coronavirus, tenemos ahora un ambiente más limpio e higiénico, cumpliendo las políticas de la misma planta”, agregó Rodríguez.

Asimismo, indicó que sin el concepto de cultura participativa los esfuerzos serán en vano, pues “puede estar todo limpio y desinfectado, pero si las personas no utilizan tapabocas, si no se genera el concepto de aislamiento o si las personas tienen sintomatología y vienen a laborar sin ir al médico, entonces no se está haciendo nada. El Plan de Desinfección es una acción sencillamente preventiva, y se conjuga con las normas preventivas para que debe aplicar la ciudadanía”.

Cabe destacar que el órgano responsable de efectuar estas jornadas es Protección Civil, institución que en Aragua está a cargo del general César González Yaguaro, en conjunto con otras instituciones. En esta oportunidad se contó con el apoyo del personal de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para poder cumplir satisfactoriamente el plan de desinfección.

Información PRENSA JAE-KCV