CIUDAD MCY.- El excandidato presidencial, Henrique Capriles Randonski, considera importante mantener los procesos de diálogos y acuerdos con el Gobierno Nacional, para poder «redemocratizar el país».

En una entrevista para el diario español El País, Capriles Radonski indicó que estos procesos forman parte de la política, sistema que se necesita en el país para poder solventar la crisis.

«Sectores del oficialismo quieren que vuelva la política y yo también. Pero eso requiere que no haya presos, que no haya perseguidos, que haya condiciones. Este es un proceso de generar confianza. En la medida en que tú vas demostrando que estás dispuesto a redemocratizar el país, vamos rescatando la política», recalcó el también exgobernador del estado Miranda.

En este sentido, señaló que la excarcelación de Juan Requesens, así como el indulto otorgado a más de 100 personas de la oposición, entre ellos 23 diputados y cuatro suplentes; forman parte de las negociaciones entre ambas partes, para abrir «caminos democráticos en Venezuela».

«La política significa generar acuerdos, buscar soluciones para la gente. Estamos buscando cualquier rendija que quede de democracia en Venezuela para meternos por ahí. Hay gente en el chavismo que está en contra del todo o nada, aunque muestre lo contrario (…) No todos los procesos de negociación o conversaciones se dan ante una cámara de televisión. Todos los procesos exitosos fueron subterráneos. Estamos buscando abrir caminos democráticos en Venezuela. Si va a ser posible, no lo sabemos», recalcó el dirigente opositor.

«Si tú quieres que los diputados aspiren a reelegirse o compitan por seguir en el Parlamento, no puedes tenerlos con juicios, en el exilio, en embajadas, presos… Pero eso es una decisión del régimen. ¿Están todos? No. ¿Que es una señal de que la lucha debe ser política? Sí», agregó.

Aseveró que las acciones ejecutadas el año pasado por la derecha venezolana, entre ellas el 30 de abril, donde se realizó una intentona golpista, financiada por el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.); fue la debacle de la oposición, por lo que es necesario cambiar de estrategias para poder solventar la situación que vive el país.

«La unidad no es simplemente una foto. Si yo tengo que hablar con chinos, rusos, turcos o con los cubanos que a mí nunca me han querido, con cualquier persona que piense distinto a mí, incluso regímenes autoritarios, para parar la tragedia que vive Venezuela, yo lo voy a hacer. Ese es el trabajo de un político», puntualizó.

En referencia a las medidas unilaterales de EE.UU. contra Venezuela, Capriles Radonski señaló que estas acciones deberían servir para «negociar que en Venezuela vuelva la democracia», no obstante, no ha generado los resultados deseados, sino que ha atentado contra la estabilidad del pueblo venezolano.

«Las sanciones por sí solas no tumban gobiernos (…) Hay quien pensó que iban a generar un quiebre en el Gobierno. Hay que ser muy cuidadoso de que si aplicas sanciones fuera del Gobierno no afecte al tejido social, que lejos de fortalecer a los venezolanos en la lucha contra Maduro, los debilita. Las sanciones pueden tener el efecto contrario. Maduro no se queda sin gasolina, los venezolanos sí. Si nosotros somos más débiles, ese tejido social que necesitas para presionar al régimen, lo pierdes. Cuidado con debilitar un tejido social ya tan debilitado», sentenció.

Cabe destacar que las sanciones contra Venezuela – que comenzaron en 2014 con la orden Ejecutiva firmada por el expresidente Barack Obama -, ha dejado pérdidas millonarias de más de 130.000 millones de dólares, así como la dificultad de adquirir insumos médicos y alimentos para atender a las necesidades del pueblo venezolano.

Información AVN