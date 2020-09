CIUDAD MCY.- “La actual Asamblea Nacional solo ha servido para hacerle daño a los venezolanos y al país”, denunció este jueves el presidente del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb), Nicolás Maduro Moros, en la clase inaugural del Programa de Formación para candidatos del Gppsb a la AN, en el que instó a aprovechar la campaña electoral para rescatar el nuevo Parlamento y denunciar a los dirigentes apátridas de la extrema derecha que entregaron la institución a fuerzas extranjeras para dañar a los venezolanos.

En videoconferencia con los 554 candidatos y candidatas del Gppsb, la que llamó “la verdadera alianza popular democrática, chavista, revolucionaria y bolivariana”, el presidente del PSUV ofreció datos importantes de esta campaña electoral para hablar con la verdad.

Destacó que de las candidaturas revolucionarias unitarias tienen 90%, equivalentes a 500 aspirantes, de nuevas caras y nombres, que por primera vez van a la Asamblea Nacional.

La mitad son mujeres y la otra mitad hombres, en perfecto equilibrio por género. Además, 40% son jóvenes menores de 40 años, con una juventud que se ha forjado en 20 años de Revolución en la lucha de ideas, con forja cultural, académica, ideológica de la generación de oro.

“Como sangre nueva y fresca, líderes y lideresas que van con su energía juvenil” al Parlamento, dijo, que se combinan con la experiencia de los que ya han trabajado como parlamentarios.

Resumió cuatro líneas principales para la campaña electoral de los aspirantes socialistas, que son: denunciar y repudiar el desastre que la dirigencia adeca-burguesa hizo del Parlamento, destruyéndolo y entregándoselo al intervencionismo extranjero.

Asimismo, insistió en la necesidad de ir al rescate de la Asamblea Nacional con la energía de los candidatos jóvenes y la experiencia y capacidad de gobierno desde el primer día. “Sabemos qué hacer”, recalcó.

También destacó que se debe ir hacia la unión superior de las fuerzas patrióticas revolucionarias, “unir a todo el que pueda ser unido, hacia la conquista del objetivo principal: rescate del Parlamento”.

Y finalmente mencionó que se debe encarnar la fuerza de un gran cambio desde la nueva Asamblea Nacional, para que los diputados y diputadas trabajen en las leyes y cambios de la realidad económica que Venezuela está reclamando. “La AN tiene que ser el Parlamento del cambio y me pongo a su servicio… Vamos hacia un gran cambio, yo se los pido, Venezuela necesita un gran cambio desde la AN, que se convierta en el epicentro político de esos cambios que Venezuela exige y grita desde sus corazones”.

CONGRESO UNITARIO DEL GPPSM SE REALIZARÁ EL 30 Y 31 DE OCTUBRE

Vamos a hacer un gran congreso y a decirle a todas las fuerzas sociales y políticas de este país “Ven, Vamos Juntos”, anunció Maduro, para la alianza del Gppsb que participará en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

Aseguró que para finales de octubre, el 30 y 31, el Congreso Unitario trabajará en la definición del bloque histórico, con todas sus fuerzas sociales y políticas, a puertas abiertas, y llamando a Venezuela a rescatar juntos al Poder Legislativo para beneficio de todas las familias que viven en la Patria. El congreso se realizará respetando todas las medidas de bioseguridad ante la pandemia.

COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN VENEZUELA

En otro momento de su intervención, el presidente Nicolás Maduro reiteró su invitación a la Unión Europea a participar como observadores internacionales en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, y también para escuchar la verdad del pueblo venezolano.

“Manden una comisión en privado y ustedes podrán ver la verdad de Venezuela que no les permite ver Estados Unidos”, dijo al referirse que la UE no solo debe escuchar a la minoría que constituye la extrema derecha venezolana y al presidente Donald Trump.

VTV | TELESUR