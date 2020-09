CIUDAD MCY.- En su intervención en el debate general del 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presidente de Argentina, Alberto Fernández, planteó este martes que se debe cambiar la desigualdad del sistema multilateral.

El primer mandatario de la nación suramericana planteó que Argentina ha instado a modificar y actualizar no solo la ONU, sino la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las instituciones derivadas de los Tratados de Bretton Woods «que han demostrado limitaciones a la hora de afrontar dificultades financieras como las del año 2008, 2009, todos eslabones de la arquitectura multilateral nacidas de la posguerra».

Añadió que la pandemia ha puesto en evidencia las deficiencias de los sistemas multilaterales para afrontar las crisis. Un ejemplo de esto son las métricas para medir las necesidades de una población como el ingreso per capital, además de no tomar en cuenta el «trabajo no remunerado de personas que son invisibilizadas».

Para recibir ayuda oficial al desarrollo se deben cambiar los esquemas de elegibilidad de los organismos multilaterales y así poder posibilitar que los recursos se distribuyan de forma más equitativa entre las personas que así lo necesitan, planteó Fernández a lo que añadió que «más del 60 por ciento de los pobres habita en países con renta media».

El verdadero progreso se construye con todos adentro «sino es imposible que se realicen avances decididos hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible». Esta y más razones, argumenta Fernández, son razones más que suficientes para dinamizar la ONU «para dar respuesta al mandato para la cual fue creada».

«Necesitamos unas Naciones Unidas 4.0 con sus valores fundacionales intactos y con la lucidez para incorporar los inmensos cambios tecnológicos para hacerlos más humanos, más democráticos y más inclusivos» Agregó en su intervención el dignatario argentino.

Destacó, además, que en plena pandemia Argentina logró reestructurar la deuda externa con acreedores y, incluso, países presentes en la sesión. Busca evitar un endeudamiento tóxico y especulativo y busca honrar sus compromisos adquiridos sin comprometer el sistema de salud o los programas sociales de su país.

Señaló que dentro de la ONU en 2015 se aprobó la resolución 69/59 para la reestructuración de la deuda externa, todo ello con base en la sostenibilidad y la buena fe para beneficiar a los países que han tenido que hacer uso de este instrumento financiero. Argentina es apoya la citada decisión y busca se cumpla.

Además, sostuvo en su intervención que la nación es garante de los derechos humanos desde 1983 y su Gobierno enarbola las bandera de «memoria, verdad y justicia». Esto es propicio para hacer un llamado en contra de los países que promueven bloqueos inhumanos que terminan afectando la vida de los pueblos que son quienes padecen y necesitan. La Argentina no se queda pasiva ante esto, sumó Fernández.

El tiempo de pandemia ha puesto de manifiesto la crisis respecto a la desigualdad de género. En el marco de la ONU, el país es reconocido en el ranking mundial por ser quienes más han implementado medidas en la época en la cual el coronavirus afecta a todo el mundo, apuntó el presidente que también dijo en su mandato se creo el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, lo que es un logro en la materia.

Finalmente, no dejó de mencionar el tema de Malvinas, con la presencia ilegal de Reino Unido en ese territorio, en el cual tiene personal militar en una región que se caracteriza por la paz. En tal sentido, se insta al Gobierno de Reino Unido a retomar las conversaciones y negociaciones sobre ese territorio, sin embargo, ese país europeo ha ignorado el llamado ante los distintos organismos multilaterales y ha impulsado la extracción de recursos naturales renovables y no renovables de la zona. Se quiere poner fin a esa disputa de forma pacífica de un asunto de soberanía.

Concluyó diciendo «espero la solidaridad y el diálogo entre naciones siga siendo el camino para alcanzar el desafío que tenemos como humanidad» .

Información TELESUR