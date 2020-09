CIUDAD MCY.- El presidente de la República de Irán, Hasán Rohaní, puntualizó este martes que su país no va a permitir injerencias extranjeras y menos aún injerencias intervencionistas y terroristas por parte de Estados Unidos (EEUU).

Durante su intervención en el debate general de alto nivel del 75° Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU), el Mandatario iraní recalcó que la democracia es el derecho soberano de su nación y la libertad política en Irán es muy importante, ya que tiene la democracia más antigua del Oriente Medio, donde el pueblo está decidido a controlar su destino y no a renunciar a su libertad nacional frente a la injerencia extranjera.

Ante esto, añadió que Estados Unidos no puede imponer negociaciones ni guerras. “Por eso proponemos una lucha global en la región, la dignidad y la prosperidad de nuestra nación es esencial para nosotros, y la diplomacia combinada con la resiliencia permitirá garantizarla”, señaló.

Resaltó, que Irán no merece sanciones, la respuesta a la paz no debe ser la guerra, el premio por luchar contra el extremismo no debe ser el asesinato. “Nos imponen sanciones con el pretexto de una seguridad nuclear. Han atacado la salud, la vida del pueblo iraní”, puntualizó.

Hasán Rohaní, indicó que Estados Unidos se ha impuesto a la voluntad de los pueblos de la región y acusa a Irán por los sucedido en Palestina, Afganistán, Yemen, Siria o Irán, donde han vendido cientos miles de millones de dólares de armas a sus clientes para convertir a la región en un polvorín, e intentan privar a la nación persa de su defensa propia, pasando por alto la defensa internacional y el consenso global. “Ha llegado la hora de que el mundo diga ¡No a la arrogancia y al acoso! La era de la dominación y la hegemonía ha pasado. Nuestros hijos merecen un mundo mejor”, aseveró.

Hizo énfasis en que Irán ha desempeñado un papel crucial en los procesos de paz y de reconciliación, donde presentó un plan de paz en cuatro fases centrado en la libre determinación del pueblo sirio en el año 2013 cuando otros gobiernos buscaban soluciones militares, en 2016 se formó el proceso de Astaná en colaboración con Rusia y Turquía, con el objetivo de lograr la estabilidad política y la paz en Siria.

Asimismo, detalló que Irán ha permanecido al lado del pueblo del Líbano frente a la ocupación accionista los que promovía los enfrentamientos nacionales y a los extranjeros que complotaban contra ella.

Recalcó que los pueblos del mundo dieron por sentadas las bendiciones de la salud y la seguridad que dios les había otorgado cuando de pronto se vieron sacudidos por la pandemia de la COVID-19, que pese a su diminuto tamaño logró sacudir a la gobernanza de los países y la gestión de los retos globales más graves, que la Asamblea más significativa del planeta se ha tenido que reunir ahora por primera vez en formato virtual por este medio de estas videoconferencias.

Resaltó, que la COVID-19 se ha convertido en el mal común de la humanidad debido a los crecimientos de la ciencia y la tecnología y los medios de comunicación, un mal común que ha demostrado que pese a todos los progresos, nuestra ignorancia como humanos es claramente superior al conocimiento.

Explicó, que la COVID-19 recuerda que se debe ser más humilde ante el creador y su verdad, donde las sociedades humanas deben seguir promoviendo una ética individual y social más piadosa, que permita prevenir la degradación medio ambiental y la manipulación de la naturaleza, sin injerencias, ni obstáculos.

“Todos estamos haciendo frente a tiempos difíciles de esta pandemia, el pueblo de Irán en lugar de disfrutar de alianzas y de una cooperación global, está haciendo frente a las sanciones más duras que se le hayan impuestos en su historia, lo que representa una grave y una violación a la Carta de las Nacionales Unidas y a los Acuerdos Internacionales, así como a la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad”, finalizó.

