CIUDAD MCY.- Numerosas voces en Colombia exigieron este viernes la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Holmes, ante el incremento de la violencia en el país y la insuficiente acción del Gobierno para detener este flagelo.

En este sentido, la exsenadora Piedad Córdoba aseguró a través de un mensaje en su cuenta en twitter @piedadcordoba, que el ejército lleva años asesinando a personas en los retenes, por errores, por negligencia o con dolo. “La pregunta es, ¿Qué pasa con los retenes del Ejército en zonas rurales?, ¿Militares tienen licencia para disparar a matar? ¿Son entrenados para disparar y luego averiguar?”.

Asimismo, la senadora Aída Avella, de Unión Patriótica, resaltó por la misma red social al ministro de Defensa que un soldado mata y no lo detienen, no dejan hacer pruebas de toxicología y alteran la escena del crimen, por lo tanto las investigaciones exhaustivas y los Consejos de Seguridad no sirven para nada.

En tanto, diversas agrupaciones y líderes de Colombia invitan a un plantón frente al Ministerio de Defensa a las 6 de la tarde, para exigir la renuncia del titular de esa cartera.

“No se nos olvida que el ejército asesinó ayer a Juliana”, expresó la activista política Juana Afanador en Twitter al referirse al asesinato de Juliana Giraldo, quien pertenecía a la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (Lgbti), perpetrado por un militar en Miranda, en el municipio de Cauca por lo que los movimientos llevaremos a cabo un plantón para exigir la renuncia de Holmes. Estos hechos no pueden quedar impune”, refiere Prensa Latina.

VTV