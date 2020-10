CIUDAD MCY.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denunció que algunas empresas farmacéuticas, nacionales y transnacionales e incluso medios de comunicación, intentan impedir los tratos que el Gobierno realiza para adquirir los medicamentos con los que se trata a los pacientes con cáncer en el país.

“Hay indicios de que nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos y no solo en México, en el extranjero. Las mismas empresas de aquí. Se hacen acuerdos con empresas de afuera e intervienen para que no nos cumplan con los compromisos”, dijo en la conferencia matutina de prensa, según reportó la agencia Sputnik.

De acuerdo con el mandatario, el desacuerdo se debe a que el Gobierno estableció un trato con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hacer más transparente la adquisición de fármacos; esto, luego de que se encontraran irregularidades en negociaciones que hacían gobiernos pasados con las empresas.

“Ha habido mucho sabotaje de parte de las empresas que abastecían los medicamentos al Gobierno, estamos hablando de intereses creados. Se les compraban a estas empresas, a 10 empresas, como 70.000 millones de pesos [3.280 millones de dólares], entonces vendían al doble, al triple del valor de las medicinas, no abastecían, se robaban el dinero de las medicinas. Por eso no había abasto en los centros de salud, en los hospitales y estaban completamente articuladas al Gobierno, no había frontera entre funcionarios y empresarios encargados de la venta de medicamentos“, denunció.

Como consecuencia, señaló López Obrador, las farmacéuticas que fueron afectadas por el cambio de dinámica en la compra-venta de medicamentos han emprendido una especie de “campaña mediática” en contra de su administración.

“Ha habido una campaña fuertísima de estas empresas y han utilizado el desabasto de medicamentos que se ha dado por falta de estos productos en el mercado, lo que tiene que ver con las niñas, con los niños con cáncer, como una campaña permanente de ataques al Gobierno. También muy difundida en los medios de comunicación porque, aunque parezca increíble, hasta los periódicos tenían que ver con el negocio de la venta de medicamentos“, reveló.

Ante esta situación, se suma el hecho de que el sábado 10 de octubre se reportara el robo de 37.000 fármacos para el control del áncer de un almacén ubicado la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

El mandatario reiteró que están “buscando resolver en definitiva el problema y sentimos que hay bloqueos, y tienen tentáculos en otras partes, porque son monopolios que existen, en algunos casos, trasnacionales”.

Sobre los señalamientos de que el Gobierno federal inventó el robo de los fármacos, el mandatario indicó que quienes divulgan esa versión “son muy malas personas”.

Informó que ya hay avances en la investigación liderada por el Gobierno de la Ciudad de México para dar con los responsables del robo, sin embargo, dijo que por el momento no puede dar mayor información. Finalmente, aclaró que “no van a poder con el propósito que tenemos, la firme convicción de limpiar de corrupción al país”.

VTV